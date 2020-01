Bogotá. Uber informó que dejará de funcionar en Colombia desde el 1° de febrero de 2020 después de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le ordenó en diciembre suspender sus operaciones de transporte público de pasajeros.

“La compañía considera que la decisión es arbitraria pues va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales”, dijo Uber.

La compañía explicó que por esa razón apelaron el fallo y están utilizando todos los recursos legales "para defender el derecho de 2 millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88.000 socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para sus familias”.

El 20 de diciembre la SIC ordenó a la empresa suspender sus operaciones por competencia desleal y desviación de clientela. La determinación de la autoridad se dio en el marco de una demanda presentada por la empresa Cotech S.A. (porveedor de Taxis Libres) en contra de Uber BV, Uber Technologies INC y Uber Colombia S.A.S.

La decisión de la SIC fue apelada por Uber, lo que se resolverá en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.

Uber destacó que "fue la primera compañía en ofrecer al país una alternativa de movilidad innovadora y confiable. Hoy, seis años después, Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología".

"Uber respeta la ley y las decisiones emitidas por las autoridades. Sin embargo, decisiones como esta, responden también a la ausencia de una reglamentación del servicio de movilidad colaborativa a través de plataformas tecnológicas en Colombia", agregó la tecnológica en su comunicado.

Recordó que Uber "fue la primera compañía en ofrecer al país una alternativa de movilidad innovadora y confiable. Hoy, seis años después, Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología".

Aclaró que Uber Eats no se verá afectado por la decisión de la SIC. Los usuarios seguirán teniendo acceso a esta aplicación.

Esta semana, además, se supo la intención formal de la empresa originaria de Estados Unidos de iniciar un arbitraje internacional por el supuesto incumplimiento del Tratado de Libre Comercio entre ese país y Colombia a raíz de la decisión de la SIC.

A propósito de esa intención, Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en diálogo con Blu Radio, explicó que actualmente el proceso está en "una etapa que se denomina comunicación de intención de demanda, todavía no hay demanda”. Lo que seguiría es que ambas partes (Uber y el Estado) se sienten a discutir para buscar un acuerdo.

Pero en esa negociación no estará sobre la mesa que Uber se salve de cumplir el fallo judicial al que todavía le falta la segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá.

“Colombia tiene que sentarse con Uber en esta etapa, pero es para discutir si se está violando o no el Tratado de Libre Comercio. Esto no es para discutir aspectos como la decisión de la Superintendencia, que es el caso más reciente que hemos visto al respecto”, explicó Gómez. Si no hay acuerdo, “el inversionista (en este caso Uber) tendría la posibilidad de presentar la demanda”.

A través de su cuenta de Twitter, la empresa indicó que espera que sea un "hasta pronto".