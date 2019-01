Washington. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos John Bolton denunció el martes al fiscal general de Venezuela por lo que calificó como amenazas contra el líder de la oposición Juan Guaidó, quien ha sido reconocido por Washington como el presidente interino del país sudamericano.

Al etiquetar al fiscal general venezolano Tarek Saab como un "exfuncionario ilegítimo", Bolton dijo en un mensaje en Twitter que "habrá graves consecuencias para aquellos que intenten subvertir la democracia y dañar a Guaidó".

Previamente el martes, Saab pidió al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que inicie una investigación sobre Guaidó, acusándolo de ayudar a países extranjeros a interferir en asuntos internos.

Guaidó no desestima "amenazas" y "persecución" de la Fiscalía. "No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte y muy responsablemente les digo que no hay nada nuevo bajo el sol lamentablemente, un régimen que no le da respuesta al venezolano, la única respuesta es persecución, represión", reaccionó Guaidó, al ser consultado sobre la petición de Saab.

Desde la sede del Parlamento venezolano, el opositor indicó que seguirá avanzando para atender la "emergencia humanitaria" de Venezuela y que ahora se encuentra preocupado por la crisis que hay en el país. No obstante, insistió en que no desestima las "amenazas" y la "persecución" en su contra.

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela.

Investigación del ministerio público. El pasado 23 de enero, Guaidó se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente interino y recibió el reconocimiento de una treintena de países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Israel, Brasil y Colombia, entre otros.

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y Guaidó emitieron este lunes sendas declaraciones en las que aseguran tener el control de activos del país en el exterior, aunque es el diputado opositor quien ha logrado mayor apoyo internacional.

Guaidó anunció que había ordenado el "traspaso" de las cuentas del país en el exterior para evitar el "saqueo", al tiempo que señaló que se inició un proceso para designar a las directivas de Citgo, filial en Estados Unidos de la petrolera estatal Pdvsa.

Finalmente, Saab aseguró hoy que, las medidas tomadas este martes tienen "basamento legal" y le permiten al ministerio público "desarrollar una investigación" para "seguir recabando" los datos suficientes "que permita detener estos actos" que atribuye a Guaidó y que cree que "han dañado la paz" de Venezuela, su economía y patrimonio.

