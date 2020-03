-Está a punto de comenzar la quinta temporada de su show en HBO. ¿Cuál es el factor clave que ha hecho que lleve ya cinco años?

-Bueno, para serte sincero yo también me pregunto cómo ha durado tanto. Yo creo que la evolución del programa ha sido la manera de decir las cosas; y también, por cierto, en la manera en que la gente las recibe. Por un lado, cuando comenzamos con nuestro estilo de decir las cosas, se produjo un fenómeno especialmente en localidades fuera de México. Ocurría que creían que estábamos haciendo una especie de bullying a los demás países.

-¿A qué se refiere con bullying?

-Que al comienzo se dio esa sensación, como de querer enfrentar países. Pero a medida que fueron avanzando las temporadas creo que se fue produciendo un sentimiento de hermanamiento, puesto que, si hablábamos de México, mi país, en relación de situaciones políticas adversas, siempre comenzábamos la crítica desde lo propio. Y cuando vimos los comentarios de las personas que veían el programa nos dimos cuenta de que los problemas de México también eran los problemas de la mayoría de los países de la región.

-¿Ha dejado atrás su rol de youtuber para convertirse en un analista de las problemáticas sociales? ¿En qué espacio hoy se siente más cómodo?

-Donde más me siento cómodo es en la comedia. Me siento y creo ser un comediante. Para mí es lo más importante, me gusta mucho hacerla; y que la gente se pueda reír un rato a veces de nuestras desgracias, u en otras de nuestros aciertos.

En lo personal, a medida que he ido creciendo, también he ido cambiando y con ello van modificándose las aspiraciones; y eso pasa con la vida también. A mí me gusta sentirme comediante porque al final del día es lo que más me gusta hacer, pero ya mañana quién sabe qué hago, porque no me niego a ninguna posibilidad.

-En los últimos años se acrecentó en México la crisis de credibilidad, no sólo de la clase política, sino también de los medios. Y los youtubers o comunicadores críticos como usted tomaron ese rol de supervisión del poder que antes estaba exclusivamente en los medios tradicionales.

-Yo creo que sí. Pero si bien no lo tomamos como tan a la ligera ese rol, tampoco nos creemos los salvadores del periodismo en Latinoamérica. Yo creo, la verdad, es que mi perfil corresponde al de una persona normal, es decir, como un padre de familia, estudiante, amigo, con cosas que me preocupan que son elementos comunes, no sólo para México, sino también en los demás países del continente.

-¿Cómo aborda o se acerca a esas temáticas más sociales que antes no había tocado?

-Encontrar una solución o reflexión a través de la comedia, o la conversación o el intercambio de opiniones, a mí se me hace muy bonito. Si lo piensas bien, el explicar temas complejos es muy difícil y con mi equipo en primera instancia tenemos unos periodos de investigación y nos metemos en la biblioteca, hasta poder dar una buena idea hacía qué dirección empujar los temas.

IRRESPONSABLE

-Hoy México enfrenta un complejo momento económico y social. Ante la ola de femicidios, ¿qué le ha parecido la postura presidencial al respecto?

-Yo creo que su figura (la de AMLO) pierde mucho peso y credibilidad al momento en que minimiza estos problemas, y junto con ello, provoca un descontento muy profundo en la población. Hoy este tipo de asesinatos ya no es tema solo de un partido político o sector; ya dejó de ser algo según el clima político que esté imperando en México. Hoy la situación es que las mujeres y niñas viven aterradas la mayoría del tiempo, porque así como lo prueban las estadísticas, también la violencia sobre ellas es cada vez peor.

Cómo líder, AMLO debe dar soluciones y eso no lo está haciendo ahora con los problemas de las mujeres mexicanas y los mexicanos en general; y para eso votamos por las autoridades, para que se hagan cargo. AMLO es irresponsable y comete una acción atroz al disminuir el problema de los femicidios en México. El hecho de que haya una taza de ocho a nueve asesinatos diarios de mujeres en México, y digas que la culpa es del neoliberalismo... ¡por favor!, ¡no somos tontos!

Hace poco hablaba con un amigo y conversábamos por qué los políticos actuaban como si la gente no tuviera internet, como si nadie los estuviera grabando o haciéndolos responsables de lo que han dicho o hecho…

-Estamos en una sociedad super conectada.

-Así es. Hoy si los políticos dicen una tontera, la gente te va a reclamar y eso es lo justo. Ellos tienen el deber de actuar con mesura y, por cierto, medir sus opiniones, porque hoy tú no sabes dónde van a repercutir, ni de qué forma lo van a hacer.

-¿Chumel es feminista?

-Estoy absolutamente de acuerdo y apoyo completamente todas las demandas del movimiento feminista. También creo que hoy es absolutamente necesario; los hombres debemos hacer un esfuerzo verdadero de entender por lo que están pasando las mujeres hoy en México. Esa empatía es esencial para poder darle soluciones a estos problemas, darnos cuenta que a los hombres no nos da miedo caminar en la calle. Por otro lado, si un hombre sufre una agresión es de forma distinta a la de una mujer, ya que el hombre tiene más posibilidades, por temas físicos, de defenderse. Si una mujer tiene dos hombres caminando tras ella, en la calle, podría ser una situación de peligro; mientras que, si eso le pasa a un hombre, pues la mayoría de las ocasiones no significa una situación de riesgo. Por eso las demandas del feminismo son justas, y deben provocar en nosotros los hombres la actitud de modificar nuestras conductas en lo cotidiano. Es por eso que se me hace bien que podamos ir generando un poco más de conciencia, y ser empáticos con todo eso.

-¿Cómo se ve el futuro del gobierno de AMLO? ¿Podrá cumplir todas las expectativas que se tenían de él?

-En este momento el gobierno de AMLO no tiene buen futuro. Yo creo que hay poca responsabilidad de mi presidente; siento que cada vez es más irresponsable.

Pero, por otro lado, lo positivo que veo, es un cambio en la población en cuanto a ser más exigentes, un poquito más, con sus dirigentes. En ese cambio de actitud ahora será tarea de nuestros representantes ponerse las pilas y cambiar el rumbo de una vez, porque si no, se te viene una muy fea.

Lo que urge ahora, en lo inmediato, es la protección de las mujeres; y junto con ello, salir del estancamiento económico del país. Ya que, si ves, de toda Latinoamérica somo en el único país que tiene -1% de crecimiento económico y estamos hablando de México: ¡no jodas! Y podemos estar al borde de una recesión, pero como te decía, lo bueno es que la gente ya no se come lo que le sirven de entrada, y eso está muy bueno.

-En sus comentarios ha hablado mucho sobre lo que pasa en Chile y cómo despertó un país que parecía ser el más estable de Latinoamérica. ¿Cuál es su análisis de la situación chilena?

-La situación está tremenda en Chile; mejor dicho, la revolución en Chile está tremenda. Recuerdo bien que cuando se hablaba de Chile, siempre lo hacías con esa mirada de un país ejemplo para todos. Una economía fuerte y siempre creciendo, mucha producción cultural, una sociedad que supuestamente estaba muy contenta con la calidad de vida, y de repente todo eso se cayó y te mostraron otro país… Mi impresión es que también es un cambio medio generacional que estaba pasando, no sólo en Chile, sino también en países como Venezuela, Argentina, Estados Unidos y el mismo México. Todos tienen en común estar viviendo un poco la misma situación, de estar pasando por una desazón política y una crisis de las instituciones.

Lo anterior a mí se me hace sano, pero hasta cierto punto, ya que una revolución o una manifestación siempre viene desde un descontento, y si hay ese sentimiento, es que algo no está funcionando y eso hay que arreglarlo de forma urgente. Pero mientras no se propague la violencia; mientras tus palabras no sean más fuertes que las mías sólo porque gritas más. Yo creo que se debe llegar a momentos en que hay que sentarse a dialogar, porque hay un problema tan grande que da origen a un descontento social tan profundo que la gente tiene que salir a la calle y hacer miles de cosas para que la escuchen. Quiere decir que la situación se venía dando desde muchos años antes.