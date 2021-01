Ciudad de México. La fiscalía general de México (FGR) dijo este jueves que decidió no ejercer acción penal contra el ex secretario de Defensa Salvador Cienfuegos al no encontrar indicios que lo vinculen con el crimen organizado.

Cienfuegos arribó al país a mediados de noviembre después de que la justicia estadounidense aceptó desestimar los cargos relacionados con narcotráfico por los que había sido detenido semanas atrás en Los Ángeles a solicitud de la DEA.

"Luego de analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas y los aportados por el general Salvador Cienfuegos; la FGR concluyó que él no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno. Por lo que se determinó no ejercer acción penal", afirmó la fiscalía.

Cienfuegos, quien fue secretario de Defensa durante la gestión del ex presidente Enrique Peña Nieto, había sido acusado de facilitar la operación del cártel H-2, de los hermanos Beltrán Leyva, una organización criminal nacida en el estado noroccidental Sinaloa, a cambio de sobornos.

El arresto del exmando militar en suelo estadounidense causó molestia en el gobierno mexicano, que envió una nota diplomática a la administración de Donald Trump por la detención inconsulta.

Reuters informó en exclusiva que México se comprometió a arrestar a un líder de un poderoso cártel del narco en virtud de un acuerdo con el fiscal general de Estados Unidos para retirar los cargos contra Cienfuegos.

Consultado sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber acordado capturar a un capo de la droga para Estados Unidos a cambio de asegurar el retorno a su país del militar en retiro.