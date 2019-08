El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este lunes que "se dan las condiciones" para que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, e Irán, Hasan Rohaní, se reúnan, y cree que esa entrevista podría tener lugar próximamente.

"Espero que en las próximas semanas podamos conseguir que haya una entrevista entre Rohani y Trump, en la que yo mismo y nuestros socios también podríamos estar. Ese encuentro sería muy importante. Hemos creado las condiciones para que se produzca y para que haya un acuerdo", dijo Macron en una rueda de prensa conjunta con Trump.

Este se mostró abierto a la posible reunión y consideró realista que se realice en las próximas semanas.

"Tengo buenas sensaciones", dijo Trump. "Tiene que haber buenos actores, no sé si me explico, no pueden hacer lo que han venido diciendo que iban a hacer, porque si no, se van a encontrar con una contundente fuerza, así que creo que van a ser buenos", añadió.

Dijo que la reunión no sería inminente, que todavía tienen que darse las condiciones, pero sí que podría ser próximamente.

Previamente, durante su reunión con la canciller alemana, Angela Merkel, Trump había destacado la "gran unidad" que hay en el G7 en el tema del programa nuclear iraní.

Aunque Merkel dijo que las negociaciones "avanzaban lentamente", Trump compartió la posición de Macron, que el domingo había dicho que sobre Irán exitían diferencias de estrategia, pero no de objetivos.