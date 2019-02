Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró la noche de este lunes que a su país no entrará ninguna fuerza militar ajena a ocupar su territorio.

"Aquí en Venezuela no va a entrar nadie, nadie, se los aseguro, ni un soldado invasor, venga de donde venga, así se los aseguro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", exclamó el presidente.

En una actividad de solidaridad internacional con su país, realizada este lunes en Caracas, Maduro aseveró que "no ha habido en la historia de 200 años una agresión del tamaño de la que en este momento es víctima el pueblo venezolano por parte del imperialismo norteamericano".

"Es una prueba para nuestro pueblo, es una prueba diaria, la guerra psicológica que hemos visto en los últimos días es anormal, por redes sociales, dicen que ya nos invadieron", relató Maduro, a los investigadores, historiadores e intelectuales con quienes se reunió en Caracas.

El jefe de Estado además criticó a los sectores de la vida política internacional que pretenden introducir una ayuda humanitaria a Venezuela sin el consentimiento del gobierno venezolano.

"Si quieren ayudar a Venezuela que cese el bloqueo, liberan las cuentas bancarias y Venezuela por su propio camino saldrá adelante como siempre lo ha hecho a lo largo de su historia", dijo Maduro.

Al respecto, Maduro ha denunciado en reiteradas oportunidades que varios miles de millones de dólares han sido bloqueados al hacer transacciones en sistemas financieros del mundo cuando su gobierno ha tenido la intención de hacer compras de alimentos o medicamentos.

El presidente venezolano reiteró además que en su país no habrá conflicto armado ni ruptura del orden establecido. "En Venezuela no va a haber intervencionismo, ni va a haber golpe de Estado consolidado, no va a haber guerra en Venezuela, va a ganar la paz", dijo.

Grupo de Lima "asqueroso y risible". El presidente Maduro, calificó como "asqueroso y risible" al comunicado emitido, horas antes, por los países que integran el denominado Grupo de Lima sobre la situación política de Venezuela.

"Este último comunicado verdaderamente es asqueroso y risible", dijo Maduro la noche de este en medio de un encuentro con intelectuales y artistas que visitan su país en solidaridad con su gobierno.

El jefe de Estado añadió que, al leer cada uno de los párrafos, le pareció "uno más loco que otro", y dijo que, tras su lectura concluyó que "estamos ganando en la política, en la diplomacia, en la moral, en lo nacional, en lo internacional".

Maduro reiteró que, tras leer la declaración del grupo de Lima, "estoy convencido absolutamente que estamos ganando esta batalla, que estamos ganando este periodo histórico, que le estamos ganando al cartel de Lima".

Para el presidente venezolano el comunicado emitido hoy por ese grupo de países es "un caricatura bufa de lo que es la política mundial, de lo que es la geopolítica", y consideró que ese grupo de países "se han encargado de autodestruirse moralmente".

Denunció que "se ha impuesto una verdadera inquisición política, moral e ideológica en la política internacional" en los países gobernados por el denominado Grupo de Lima, "nos persiguen por lo que pensamos", exclamó.