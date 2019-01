Miguel Torruco: "Nuestros esfuerzos están dirigidos a evitar que convivan paraísos turísticos con infiernos de marginación"

La agenda política del nuevo gobierno mexicano ha hecho visible la figura del secretario de Turismo, Miguel Torruco, uno de los personajes más cercanos y fieles a Andrés Manuel López Obrador. Torruco es una persona cálida, empática y espontánea, algo que no abunda en la clase política latinoamericana. Recibe a AméricaEconomía en su despacho y detalla su trayectoria política y familiar, a través de las fotos que decoran su oficina. Destaca su madre, su esposa e hijos, y por supuesto, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el líder de un gobierno que lo pone auténticamente contento. Su lealtad con AMLO no sorprende. Torruco no es un auténtico político, sino un gran amigo de AMLO.

18 de Enero de 2019, 18:07