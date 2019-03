Cuando dos aviones de transporte rusos aterrizaron este sábado (23.03.2019) en el aeropuerto de Caracas, algunos observadores pensaron en una posible intervención de Moscú en la lucha por el poder en Venezuela.

Según informes de prensa, las aeronaves de tipo Ilyushin-62 y Antonov-124 transportaban a alrededor de 100 soldados uniformados y 35 toneladas de mercancías, entre las que se incluyen camiones pesados.

Se dijo, además, que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres rusas, el coronel general Vasilii Tonkoshkurov, formaría parte de la comitiva; y que, de camino a Caracas, ambos aviones aterrizaron en Siria, donde Rusia ha estado involucrada militarmente desde 2015, en apoyo al presidente Bashar al-Assad. ¿Vendrá Rusia ahora a jugar un rol similar en Venezuela?

¿Asistirá el Kremlin con sus Fuerzas Armadas al presionado presidente venezolano en funciones, Nicolás Maduro? ¿Sería incluso posible una intervención como la de 1979 en Afganistán?

Rusia provee a Venezuela armas por miles de millones. En Moscú, las autoridades competentes han mantenido, en principio, discreción. En los medios de comunicación rusos, la llegada a Venezuela de dos aviones de transporte militar se ha tratado como un tema marginal. Los militares habrían viajado al país caribeño para sostener conversaciones relacionadas con acuerdos previos de suministro de armas. No hay nada "misterioso" en ello, aseguraba este lunes un informe de la agencia estatal de noticias RIA Novosti, citando a un diplomático ruso en Caracas.

Durante los últimos años, Rusia ha estado entregando armas a Venezuela por un valor estimado en más de US$10.000 millones, incluidos aviones de combate, helicópteros, sistemas antiaéreos y tanques.

Pronto, ese país latinoamericano habría de contar con una fábrica de ametralladoras del tipo "Kalashnikov" y una fábrica de cartuchos rusos. Estos suministros de armas, junto con la inversión en la industria petrolera venezolana, representan los dos principales intereses de Rusia en esta nación en crisis.

Ayuda militar "simbólica". En los últimos meses, el Kremlin ha desmentido informes sobre una posible presencia militar de Rusia en Venezuela, descalificándolos como rumores. Se ha especulado, entre otras cosas, sobre supuestos mercenarios rusos con experiencia en combate en el este de Ucrania y Siria, la llamada "Tropa Wagner". Pero, Maduro no solicitó ayuda militar en su conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, a fines de enero, respondió en su momento el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Hasta ahora, Rusia ha mostrado más bien simbólicamente su voluntad de ayudar militarmente a Venezuela. Así, en diciembre de 2018, por ejemplo, Moscú envió dos bombarderos de largo alcance del tipo Tupolev-160 a Caracas, que participaron en un ejercicio conjunto con la Fuerza Aérea de Venezuela.

En las redes sociales rusas se especula que el país quiere disuadir a los Estados Unidos de una intervención militar en Venezuela.

Un pequeño detalle: en aquel momento, los bombarderos iban acompañados de las mismas máquinas que ahora han aterrizado en Caracas, un Illjuschin-62 y un Antonov-124. Sin embargo, esto fue antes de que la crisis se agravara, el político opositor Juan Guaidó se declarase presidente interino de Venezuela y fuese reconocido por numerosos países occidentales.

Los medios rusos mencionan dos posibles razones por las que Moscú ha mostrado hasta ahora reservas para inmiscuirse militarmente en Venezuela. Por un lado, el Ejército venezolano es allí considerablemente más fuerte que en Siria antes de la intervención rusa. Por otro lado, la distancia de un país a otro es significativamente mayor; y el apoyo logístico a las tropas, más difícil. En las redes sociales rusas se especula, sobre todo, que Rusia quiere disuadir a los Estados Unidos de la intervención militar en Venezuela.

Expertos no descartan nada. El alcance de la presencia rusa en el país latinoamericano hasta hoy no permite una comparación con la operación rusa en Siria, y mucho menos con la intervención soviética en Afganistán. Sobre el verdadero trasfondo de la actual presencia rusa en Venezuela solo se puede especular, asegura el experto militar ruso Alexander Golts, en conversación con DW: "Tal vez se están preparando para evacuar a Maduro, transportar oro o enviar refuerzos para defender a Maduro", aventura Golts y no descarta "nada”.