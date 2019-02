El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, hizo un llamado al presidente venezolano Nicolás Maduro y a los militares, a permitir la entrada de los camiones con ayuda humanitaria, cargados principalmente alimentos, útiles de aseo y medicamentos.

“El pueblo venezolano necesita desesperadamente ayuda humanitaria. Estados Unidos y otros países están tratando de ayudar, pero el ejército de Venezuela bajo las órdenes de Maduro está bloqueando la ayuda con camiones y buques tanque. El régimen de Maduro debe DEJAR QUE LA AYUDA LLEGUE AL PUEBLO HAMBRIENTO”, dijo en Twitter el secretario de Estado.

En su pulso por el poder con Maduro, el líder de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por unos 40 países como presidente interino y única autoridad legítima en el país, impulsa el ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo venezolano, con respaldo de Estados Unidos, Brasil y Colombia.

Pero este martes, un puente fronterizo entre las localidades de Cúcuta (Colombia) y Ureña (Venezuela) fue bloqueado con un camión cisterna y dos contenedores, en una operación que el parlamentario Franklyn Duarte atribuyó a la Fuerza Armada.

