México suspenderá relaciones con la embajada estadounidense tras críticas a la reforma judicial

El gobierno mexicano ha pausado su relación con la embajada de Estados Unidos en el país, dijo el presidente López Obrador este martes, después de que el embajador estadounidense criticara una propuesta de reforma judicial respaldada por el mandatario.

"Hay una pausa", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa, aclarando que el congelamiento es solo con la embajada y no con Estados Unidos en su conjunto.

“(Para que haya el fin a la pausa de las relaciones es necesario que) haya una aclaración de parte de ellos, una disculpa, como sea; que ellos expresen que el asunto de la constitución de nuestro gobierno, en la aplicación de nuestra democracia, en las decisiones que tome nuestro gobierno legal, legítimamente constituido, pues tienen que ser respetuosos”, explicó en su conferencia mañanera de este martes.

La semana pasada, el embajador Ken Salazar calificó la reforma, que propone que los jueces sean elegidos por voto popular, como un "gran riesgo para el funcionamiento de la democracia en México."

También advirtió sobre el posible riesgo para la relación comercial entre Estados Unidos y México. Ambos países son los mayores socios comerciales entre sí.

“Basándome en mi experiencia de toda una vida apoyando el Estado de Derecho, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de Mexico. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política”, detalló el embajador en un texto compartido a través de los canales oficiales de la dependencia estadounidense.

Por su parte, el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, durante el foro de negocios México-Canadá "CanCham Day 2024", dijo que la mencionada reforma ha despertado dudas sobre la estabilidad del marco jurídico en México, lo cual es fundamental para mantener la confianza de los inversionistas extranjeros.

La pausa en la relación con la embajada de EE.UU. es "porque (el embajador) está buscando hablar con nosotros", dijo López Obrador. "No es algo personal, hemos tenido una buena y constructiva relación."

Salazar había dicho que estaba dispuesto a hablar con los líderes del gobierno mexicano para discutir diferentes modelos de representación judicial.

En los últimos días, López Obrador ha criticado el comentario calificándolo de irrespetuoso e intervencionista.

AMLO minimiza advertencias de calificadoras

Del mismo modo, el mandatario mexicano desestimó las advertencias de calificadoras internacionales y bancos de inversión sobre el impacto que podría tener la reforma al Poder Judicial en la economía del país.

“Estos organismos internacionales, sobre todo los vinculados a finanzas, eran los que dominaban en los países, imponían las agendas. No debemos olvidar que durante todo el periodo neoliberal o neoporfirista, en 36 años, nunca el gobierno aplicó un plan de desarrollo propio de nosotros, a partir de nuestra realidad, de nuestras necesidades. Siempre nos mandaban y se aceptaba por gobiernos entreguistas la agenda que el gobierno de México debía llevar a cabo”, indicó López Obrador.

AMLO cuestionó la legitimidad y el interés de las calificadoras, afirmando que estas fomentaron la corrupción y nunca denunciaron las condonaciones de impuestos a grandes corporaciones y bancos durante gobiernos anteriores.

También defendió la fortaleza económica de México, asegurando que el país cuenta con bajas tasas de deuda externa y reservas récord en el Banco de México, lo que, según él, asegura la estabilidad económica ante cualquier fluctuación que pudiera derivarse de factores externos.

“Entonces no, no hay ningún problema, no hay nada de qué temer. Y si hay modificaciones en el tipo de cambio, como ayer, por ejemplo, pues tiene que ver con factores externos. Eso es lo que está pasando en Japón, en Estados Unidos; nada que ver con el poder judicial, como mienten los columnistas, expertos, voceros de la oligarquía mexicana y del bloque conservador corrupto”, afirmó.

Morgan Stanley, en su reciente reporte titulado “Modelo de Portafolio de América Latina”, publicado el 20 de agosto, degradó la recomendación de México a "Underweight" o subponderada, lo que implica que espera que el rendimiento de las acciones en el país sea inferior al promedio de la región, esto tras la propuesta de reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

También, diversas instituciones financieras, tanto locales como extranjeras, han encendido las alarmas respecto a los posibles impactos económicos y de inversión que podría traer la reforma al Poder Judicial en México. Entre ellas, destacan importantes actores como J.P. Morgan, Fitch Ratings, Morgan Stanley, y Citibanamex, quienes han expresado su preocupación sobre el futuro económico del país en caso de que la controvertida reforma sea aprobada.