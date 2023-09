Ranking MBA 2023: ¿Qué escuelas de negocios lideran en ingreso promedio percibido por sus egresados?

El retorno de la inversión es un factor relevante en la toma de decisiones de potenciales alumnos que buscan seguir un programa de MBA. Introducida como una dimensión independiente del Ranking MBA de AméricaEconomía, esta contiene, entre sus variables, el ingreso monetario promedio actual de quienes han cursado un programa de MBA.

Esto representa en sí mismo un factor motivacional de gran importancia para potenciales alumnos. Por ello decidimos, en primer término, dar una ponderación importante a la dimensión completa en el índice final y, en segundo término, siempre analizar esa variable en un tabla propia, convirtiéndola en el subranking ingreso promedio actual.

Este año, el subranking de ingreso actual es liderado por EAESP-Fundación Getulio Vargas de Brasil con US$ 10.650. La distancia del ingreso promedio actual de los exalumnos de esa escuela es al menos el doble que la distancia entre el resto de las escuelas. Le siguen dos escuelas argentinas. El segundo lugar de este subranking lo ocupa la Universidad del CEMA con US$ 7.331 que, además de la segunda posición, logra la mayor variación en los ingresos monetarios, si los comparamos un año antes de cursar el MBA con dos a tres años después de egresar. Y el tercer lugar lo tiene la Universidad Torcuato Di Tella con US$ 6.776. Si observamos el top 10 completo, vemos que hay tres escuelas brasileñas, tres argentinas, dos chilenas, una colombiana y una uruguaya.

El retorno de la inversión, sin embargo, contiene otras variables, además del ingreso, que son interesantes de observar. Por ejemplo, la satisfacción general que mide el nivel de contribución percibido por los egresados respecto a la formación y herramientas brindadas mientras cursaban el programa en una serie de ámbitos. En esta variable destacan Saint Paul Escola de Negócios, Universidad Ana G. Méndez – Gurabo, ESPAE Graduate School of Management, Universidad de Guadalajara y la Universidad Externado de Colombia.

