El índice Nasdaq de Wall Street abrió en máximo récord este lunes, con los mercados optimistas para una semana de balances de gigantes de la tecnología, aunque el crecimiento fue enfriándose por preocupaciones sobre el plan de estímulo del gobierno del presidente Joe Biden de Estados Unidos.

Entre las acciones transadas que empujaron el índice Nasdaq estuvo la compañía de marketplace Mercado Libre. La multilatina de Marcos Galperín llegó a operar cada papel por encima de US$ 2.000 y, por primera vez, logró una valuación de mercado de US$ 100.000 millones.

Según Infobae, el valor de Mercado Libre casi triplica el de todas las empresas argentinas que cotizan en Wall Street que, sumadas, rondan en aproximadamente US$ 38.000 millones.

Entre otras empresas que se destacaron este lunes se encuentran Microsoft Corp, Facebook Inc y Apple Inc, que subían entre 1,7% y 4,3% con inversionistas optimistas con sus balances después de los resultados favorables de Netflix Inc durante la semana pasada.

A medida que fue avanzando el día, los inversionistas se mostraron más reticentes, atentos al Senado estadounidense que busca aprobar legislación de alivio por la Covid-19.

"La pregunta inmediata ahora es cuándo será aprobada la ayuda de estímulo y a cuánto ascenderá. Si los demócratas se toman un mes o algo así para sacar el estímulo, podría ser visto de forma negativa por los mercados", dijo a Reuters Christopher Grisanti, de MAI Capital Management en Cleveland.

A las 18:00 GTM, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 113,48 puntos, o un 0,37%, a 30.882,99 unidades; el índice S&P 500 cedía 3,61 puntos, o un 0,09%, a 3.837,86 unidades; y el Nasdaq Composite avanzaba 14,05 puntos, o un 0,10%, a 13.555,61 unidades.

Siguiendo la tendencia del mercado, al cierre de Wall Street, el papel de Mercado Libre caía 4,33% a US$ 1.884, valorizando a la compañía en US$ 93.755 millones.

*Con información de Reuters