Elecciones en Argentina ponen en la mira sus lazos comerciales con China y Brasil

El balotaje en Argentina, una ajustada carrera presidencial entre el ministro de Economía peronista Massa y un ultraliberal Javier Milei, definirá en noviembre las relaciones de la potencia agrícola y de litio con el mundo en los próximos años, incluso con sus mayores socios comerciales, Brasil y China.

Mientras que el ministro de Economía Sergio Massa, un pragmático de la coalición gobernante de centroizquierda, ha señalado continuidad política, Milei ha arremetido duramente contra China, Brasil, el Papa, el bloque comercial Mercosur y el grupo BRICS liderado por Beijing.

Massa y Milei competirán el 19 de noviembre en una elección reñida, con votantes furiosos y profundamente divididos por una inflación cercana al 140% anual, un 40% de la población en la pobreza, tasas de interés por las nubes y controles de capital que dañan la economía.

La elección podría impactar en el posicionamiento global de Argentina, la segunda economía de América del Sur, uno de los principales exportadores de granos, productores de litio y de esquisto, además de ser el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Mientras algunos prometen cortar vínculos con Brasil o China, nosotros queremos más mercados y más socios comerciales, no menos", dijo Gustavo Martínez Pandiani, actual embajador argentino en Suiza y potencial canciller de Massa.

Milei ha dicho públicamente que no negociará con "comunistas" en Brasil o China, aunque respaldará los acuerdos entre privados, que "el calentamiento global es una mentira del socialismo" y que el Papa Francisco, que es argentino, está "del lado de dictaduras sangrientas".

Diana Mondino, potencial ministra de Relaciones Exteriores de Milei, dijo que algunas de sus declaraciones fueron sacadas de contexto y que, de hecho, su principal prioridad será "reinsertar a Argentina en el mundo".

"No solo no hay un problema con Brasil sino que esperamos poder comerciar lo más posible con Brasil", señaló Mondino y agregó que con China -un socio comercial, acreedor e inversor clave-, Milei simplemente dejará de hacer acuerdos secretos.

Esto podría incluir el "swap" de divisas del país por US$ 18.000 millones con China, que ha ayudado a Argentina -con problemas de liquidez- a pagar su deuda con el FMI. China también es un importante inversor en proyectos de litio, hidroeléctricos y nucleares.

"Lo que no vamos a hacer son contratos secretos. Argentina, este Gobierno, los últimos 20 años, ha tenido múltiples tratativas secretas", dijo Mondino. "No es habitual en otros países del mundo donde el Estado, en este caso el Estado argentino, hace contratos Estado-Estado. Eso no es habitual y es lo que hemos dicho que no vamos a hacer", agregó.

Una alta fuente de Cancillería, de la misma coalición de Massa, consideró que tanto las relaciones de Argentina con Brasil como con China continuarán más allá de quién gane los comicios.

"Las relaciones con China van a seguir igual que hasta ahora con cualquiera de los dos candidatos. No se puede disolver el comercio intenso que hay con ellos (...) Con Brasil pasaría lo mismo: las malas relaciones personales no afectan el comercio", afirmó la fuente, que prefirió no ser identificada.

BLOQUES COMERCIALES: MERCOSUR Y BRICS

Massa y Milei también se han enfrentado sobre el Mercosur, el bloque comercial regional liderado por Argentina y Brasil, aunque ha habido discusiones internas sobre cuán efectivo es como mecanismo para negociar acuerdos globales.

Los peronistas quieren mejorar el bloque, mientras que Milei ha amenazado con retirar a Argentina.

Martínez Pandiani afirmó que los países miembros necesitan "corregir algunos aspectos y modernizar el Mercosur para hacerlo más eficiente", pero agregó que consideran al bloque su "principal plataforma de inserción internacional".

"Argentina tiene un futuro muy promisorio porque tiene lo que el mundo demanda: proteínas, energía tradicional, verde y de transición, minerales críticos como litio y cobre, tierras raras y recursos humanos calificados", afirmó.

El actual Gobierno también ha impulsado el ingreso del país al grupo de naciones en desarrollo BRICS, integrado además por India, Brasil, Rusia y Sudáfrica, al que Argentina fue invitado en agosto, pero Milei se opone.

"Rechazar el ingreso a BRICS es un disparate; nosotros creemos que la Argentina debe sentarse siempre en las mesas de negociación donde se discuten temas importantes para nuestro futuro (...) Si no estás sentado en la mesa, es muy probable que estés en el menú", dijo Martínez Pandiani.

Mondino sostuvo que no había una razón clara para unirse a los BRICS, un grupo con políticas y posiciones geográficas diversas.

"Los BRICS no son un bloque comercial. Hasta ahora no tendríamos muy claras cuáles serían las razones para la pertenencia al grupo", concluyó.