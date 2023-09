Anuncios de Pix, FedNow y Swift: así se compone el panorama de pagos instantáneos en las Américas

Apenas este lunes, el presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, anunció que Pix (sistema de pago instantáneo brasileño) permitirá el débito automático con miras a habilitar también pagos offline, a plazos e internacionales.

Durante el evento J.P. Morgan Brazil Payments Forum, Campos Neto afirmó que el pago automático debería desarrollarse ya este año, con una previsión de lanzamiento para 2024. Aunque no se presentaron predicciones de fechas para el inicio de funcionamiento de otras funciones.

Concretamente, Pix permitirá a los usuarios realizar débitos automáticos de obligaciones recurrentes como facturas de electricidad, planes de salud y cuotas de condominio, vislumbrando también la evolución del mecanismo para pagos fuera de línea, compras a plazos y transacciones internacionales.

Con una presentación denominada Agenda de Innovación del Banco Central, disponible en la web de la institución emisora, Campos Neto dijo que "la intención es que Pix aborde eficazmente situaciones y casos de uso que aún no están cubiertos y mejore la experiencia de pago de los usuarios".

Para el futuro, el BC dijo que entre las posibilidades está el uso de tecnología que permita a la persona pagar por Pix, aunque no esté conectado a internet. Esto facilitaría, por ejemplo, las operaciones en los peajes de las autopistas y el transporte público.

"También existe la posibilidad de establecer reglas estandarizadas que permitan el uso de mecanismos de garantía vinculados a las operaciones de pago, permitiendo que el Pix sea utilizado para pagos fraccionados o fraccionados, mitigando el riesgo de crédito", afirmó.

Lanzado en 2020, el sistema de pagos instantáneos Pix ha gozado de una gran aceptación entre la población, llegando a 133 millones de personas inscritas para fines de 2022, con 2.900 millones de transacciones realizadas.

Pero Brasil no está solo en este viaje de modernización de los bancos centrales, que no quieren quedarse atrás respecto de la banca y las fintechs.

De acuerdo con una sistematización del medio Iupanapro, en México existe el SPEI desde 2004, incluyendo entre sus actores a bancos, sociedades de financiamiento popular y fintechs autorizadas. Actualmente está pasando por una serie de reformas para evolucionar y dar paso al SPEI 2.0, para que puedan participar entidades no bancarias.

A través de SPEI se recibe el dinero en la cuenta de Openpay, que luego hace la conciliación y la liquidación a sus clientes agregados.

Otras experiencias latinoamericanas son Transferencias 3.0, en Argentina, un sistema de pagos abierto y universal, que mediante la interoperabilidad de códigos QR pretende facilitar las transacciones entre los actores del ecosistema financiero. Mientras que el Banco Central de Bolivia lanzó en diciembre del años pasado el QR BCB, un sistema de pagos inmediatos interoperable, que busca agilizar las transacciones con el escaneo de códigos QR.

Perú, en tanto, ha establecido la interoperabilidad entre las billeteras electrónicas más populares, Yape y Plin. La primera del grupo Credicorp y la segunda surgida de en una alianza entre los bancos Interbank, Scotiabank y BBVA.

La misma Reserva Federal de Estados Unidos lanzo su servicio FedNow el 31 de julio de este año, donde bancos y cooperativas de crédito de todos los tamaños pueden registrarse y utilizar esta herramienta para transferir dinero instantáneamente para sus clientes.

"La Reserva Federal creó el Servicio FedNow para ayudar a que los pagos diarios durante los próximos años sean más rápidos y convenientes", dijo el presidente de la Fed, Jerome H. Powell. "Con el tiempo, a medida que más bancos opten por utilizar esta nueva herramienta, los beneficios para individuos y empresas incluirán permitir que una persona reciba inmediatamente un cheque de pago, o que una empresa acceda instantáneamente a los fondos cuando se paga una factura".

Cuando estén completamente disponibles, los pagos instantáneos brindarán beneficios sustanciales para los consumidores y las empresas. Por ejemplo, las personas pueden recibir instantáneamente sus cheques de pago y usarlos el mismo día, y las pequeñas empresas pueden administrar de manera más eficiente los flujos de efectivo sin demoras en el procesamiento.

TENDENCIA GLOBAL

Las decisiones tomadas por los bancos centrales al implementar sistemas de pago en tiempo real (RTP, por sus siglas en inglés) implican grandes cambios para el mundo entero y para Latinoamérica en particular.

"Este tipo de iniciativas ya están beneficiando a miles de personas en la región: se estima que Brasil solamente genera más del 16% de las transaccionales en tiempo real a nivel global otorgándoles una alternativa adicional y un sistema de transacciones financieras instantáneas tanto para empresas en general, instituciones financieras y usuarios finales", comenta a AméricaEconomía David Rodríguez Lagomarsino, fundador de la fintech de pagos y tokenización Bloktok.io.

Para Rodríguez, cuya fintech se basa en las ventajas técnicas de blockchain, resulta interesante ver cómo todas estas iniciativas pareciesen enmarcarse en una tendencia global bajo la nueva norma ISO 20022, un estándar abierto global para transmisión de información financiera que actualmente se encuentra en implementación en el mundo.

"La ISO 20022 tiene una importancia muy grande y es una respuesta a nivel global a la necesidad de actualizar y modernizar el protocolo de comunicación utilizado", detalla el experto.

Esta norma es una respuesta natural al rápido crecimiento y desarrollo de la tecnología aplicada al mundo de las finanzas y a los sistemas de pagos en específico, considera Rodríguez, y permitirá "una mejora considerable en términos de velocidad de procesamiento de transacciones, transparencia, seguridad, interoperabilidad con redes privadas y públicas basadas en blockchain, por mencionar algunos puntos", indica.

El pasado 31 de agosto, la compañía Swift lanzó un reporte sobre los resultados de recientes experimentos en los que logró la transferencia de valor tokenizado a través de múltiples blockchains públicas y privadas.

Los experimentos forman parte de una estrategia más amplia de Swift para garantizar una interoperabilidad segura y global a medida que surgen nuevas tecnologías y plataformas. Estos se basan en el trabajo realizado en los últimos años para demostrar cómo la infraestructura de la compañía podría ayudar a la comunidad financiera a interconectar las monedas digitales de los bancos centrales (CBDCs, por sus siglas en inglés) y otros activos digitales con los sistemas de pago nuevos y los existentes.

Los experimentos examinaron el diseño y el desarrollo técnico de una solución y las consideraciones en torno a la privacidad y la gobernanza de los datos, el riesgo operativo y la responsabilidad jurídica.

Se realizaron transferencias de activos tokenizados simulados: entre dos monederos de la misma red pública de Tecnología de Libro Mayor Distribuido, o DLT -las siglas en inglés provenientes de Distributed Ledger Technology- entre dos monederos de distintas blockchains públicas y entre una red de blockchain pública y otra privada.

Swift colaboró con varias grandes entidades financieras para estos experimentos, entre ellas Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), BNP Paribas, BNY Mellon, Citi, Clearstream, Euroclear, Lloyds Banking Group, SIX Digital Exchange y Depository Trust & Clearing Corporation.

"El sistema de pago internacional Swift se encuentra trabajando a toda máquina para hacer frente a un escenario de mayor competencia en donde incluso entes gubernamentales y/o estatales han decidido entrar con soluciones propias las que por lo demás han tenido gran aceptación", comentó Rodríguez.

En Latinomérica, en particular, la implementación final de este nuevo estándar ISO 20022 posibilitará que el crecimiento de los pagos electrónicos actual se consolide en el tiempo y tienda a triplicarse hacia 2030.

"América Latina es una región con actores muy relevantes a nivel global, como el caso de Brasil y México, por su tamaño de mercado, por lo que no nos debería extrañar que seamos como región un líder natural en términos de crecimiento y adopción en los próximos años", concluye David Rodríguez.