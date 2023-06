México ya supera a China en exportaciones a Estados Unidos por tres meses seguidos

México superó en abril a China en exportaciones de productos a Estados Unidos, acumulando tres meses seguidos en la primera posición como proveedor externo de ese mercado, informó este miércoles la Oficina local del Censo.

Al mismo tiempo, México se ubicó como segundo socio comercial de su vecino del norte, con una participación de 15,2% en el comercio total de mercancías, por debajo de Canadá que es de 15,4%, y arriba de China que registra 11,1 %.

En abril, las exportaciones mexicanas de productos al mercado estadounidense fueron de US$ 38.076 millones, lo que representa una disminución de 1,8% interanual.

Por su parte, a ese mismo mercado, las ventas chinas cayeron 20,8%, a US$ 33.077 millones, y los embarques canadienses bajaron 9,7%, a US$ 34.418 millones.

México compite con China sobre todo en el envío de manufacturas a Estados Unidos, con quien el primero de estos países sigue incrementando su integración con América del Norte y el segundo mantiene una guerra comercial desde marzo de 2018, con aranceles incrementados mutuamente por ambas potencias.

En enero, China lideró las exportaciones a Estados Unidos, pero en los siguientes tres meses ese dominio lo alcanzó México.

De esa manera, de enero a abril, las exportaciones acumuladas de México al mercado estadounidense sumaron US$ 153.568 millones, seguidas de las correspondientes de Canadá US$ 138.681 millones y las de China llegaron a US$ 132.741 millones.

El 10 de enero de este año, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá acordaron crear un comité conjunto destinado a la planeación y sustitución de importaciones en América del Norte originarias de Asia, para evitar el desabasto de ciertos bienes críticos, entre ellos los chips o semiconductores.

De lado de las exportaciones estadounidenses, Canadá se colocó como el primer destino en abril, con US$ 29.361 millones, seguida de México con US$ 24.718 millones, mientras que las dirigidas a China se cifraron en US$ 12.794 millones.

De enero a abril, estos embarques totalizaron US$ 115.558 millones a Canadá, US$ 105.887 millones a México y US$ 51.687 millones a China.

Previsiblemente, la guerra comercial entre Estados Unidos y China se mantendrá al menos durante la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, quien en abril pasado anunció su intención de postularse para un segundo mandato como presidente en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

Para esos mismos comicios, el expresidente Donald Trump, quien inició la guerra comercial con China, anunció desde noviembre de 2022 su postulación para contender por la candidatura presidencial del Partido Republicano.

Estados Unidos registra el mayor déficit en su balanza comercial de productos con China, un saldo negativo que fue de US$ 20.283 millones de dólares en abril pasado y de US$ 81.054 millones en el acumulado durante los cuatro primeros meses de 2024.

También Estados Unidos tuvo déficits con sus otros dos mayores socios comerciales: con México fue de US$ 13.358 millones en abril y de US$ 47.683 millones de enero a abril del año en curso, mientras que con Canadá los montos fueron de US$ 5.057 millones y US$ 23.123 millones, respectivamente