Bitcoin alcanza su valor máximo en 13 meses tras primera victoria cripto ante regulador de EEUU

El precio del Bitcoin rondó este viernes su nivel más alto en lo que va del año después de que los criptoinversores se sintieran alentados por una victoria legal en la que se dictaminó que la criptodivisa XRP no es un valor. Un juez estadounidense dijo el jueves que Ripple Labs Inc no violó la ley de valores al vender su token XRP en bolsas públicas.

El caso marca la primera victoria de una criptoempresa en una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Aunque la decisión fue específica para el caso, desató una ola de optimismo entre los inversores de que más criptodivisas puedan no ser consideradas valores también.

En concreto, el precio del Bitcoin alcanzó su nivel más alto desde junio de 2022, llegando a US$ 31.818, antes de bajar a cerca de US$ 31.235 a las 13:49 GMT. El segundo mayor token, el éter, tuvo su mejor sesión desde marzo el jueves y XRP se disparó 73% el jueves y mantenía la mayor parte de estas ganancias el viernes.

Recuperación lenta

Las criptomonedas han experimentado una recuperación gradual en lo que va del año, después de que los precios cayeran bruscamente el año pasado y una serie de quiebras en importantes empresas de criptomonedas, incluido el intercambio de criptomonedas FTX, dejara a los inversores con grandes pérdidas.

La caída de FTX dio impulso a los esfuerzos regulatorios a nivel mundial para controlar el sector, especialmente para proteger a los pequeños inversores atraídos por ganancias rápidas. China prácticamente ha prohibido las criptomonedas. Los investigadores de Estados Unidos que analizan FTX han acusado al fundador Sam Bankman-Fried de fraude por miles de millones de dólares, a lo que él se ha declarado inocente.

Sin embargo, según Christopher Storaker, co-fundador de Arch.finance, el caso de FTX sería aislado. "Si los exchanges y plataformas operan legítimamente y mantienen los fondos de sus clientes respaldados, no debería darse una quiebra como la que vimos de FTX, sino que como pasó en finanzas descentralizadas, puede ser que una caída provoque la liquidación de posiciones con margen", dijo a AméricaEconomía.

Por otro lado, Alex Mashinsky, fundador del prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius, fue acusado de fraude por engañar a los clientes e inflar artificialmente el valor del token de la empresa, según una acusación penal de Estados Unidos revelada el jueves. Él se declaró inocente.

Según la visión de Storaker, la acusación a Celsius debería motivar un accionar más honesto de CeFi, el cripto centralizado. "Es necesaria la transparencia y un marco regulatorio claro para que el crypto se pueda seguir desarrollando. Ahora más claridad regulatoria, es lo opuesto de una prohibición del crypto. Más bien, se trata de incorporar al crypto dentro del sistema financiero donde pertenece".

Mientras tanto, Coinbase y su mayor rival, Binance, enfrentan demandas, que están impugnando, de parte de la SEC y, en el caso de Binance, también de otros reguladores.

Un alto funcionario de la SEC dijo el mes pasado que la industria tiene "una ética basada en el incumplimiento".

En Binance, los despidos reportados por el Wall Street Journal están ocurriendo mientras una serie de ejecutivos han dejado recientemente la empresa, incluido el director de estrategia Patrick Hillmann, quie confirmó en Twitter que dejaba el intercambio, citando razones personales.

Aun así, los inversores de criptomonedas se han sentido alentados por la presentación de BlackRock (BLK.N), el administrador de activos más grande del mundo, para lanzar un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin el mes pasado. A principios de julio, el operador del mercado Cboe (CBOE.Z) actualizó su presentación para un fondo similar que sería administrado por el administrador de activos Fidelity.

¿Se avecina el final del criptoinvierno?

Por último, Storaker resalta que si bien los últimos acontecimientos siguen proyectando un escenario favorable para el Bitcoin en la segunda mitad de 2023, es poco probable que se llegue a máximos históricos en los meses siguientes. "Debemos considerar que no tenemos el contexto macro que teníamos en 2021 impulsando el precio de los activos de riesgo", resaltó.

Y si bien, el vocero de Arch.finance considera que es prematuro realizar proyecciones a corto plazo, confía en el potencial del Bitcoin como alternativa de divisa. "Creemos que seguirá creciendo hasta convertirse en los rieles del sistema financiero, pensamos que los precios de la clase de activos seguirá al alza en los próximos años, aunque haya volatilidad", concluye Storaker.

