En rojo: entre enero y mayo, exportaciones ecuatorianas a China cayeron 27%

China sigue a la baja en sus compras de productos ecuatorianos no petroleros y no mineros. Esto, según las últimas cifras compartidas por la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) que reflejan que el país exportó US$ 1.537 millones de enero a mayo pasado a ese país, esto representó una reducción del 27% en comparación con lo exportado durante el primer quinquemestre de 2023.

Estas cifras ya incluyen el primer mes de vigencia del acuerdo comercial entre Ecuador y China que entró en vigor desde el 1 de mayo pasado. Sin embargo, según expertos, los efectos del acuerdo en exportaciones e importaciones se comenzarán a reflejar de julio en adelante por el tiempo de tránsito de la mercadería que está en camino desde y hacia China. Esta caída en importaciones ya le costó al gigante asiático, en el primer trimestre de este año, ceder su puesto como principal destino de las exportaciones ecuatorianas y caer al tercero superado por la Unión Europea y Estados Unidos.

El camarón y el banano, los principales productos de la oferta exportable no petrolera y no minera del Ecuador, marcan valores negativos en este primer quinquemestre en China. La fruta, por ejemplo, tuvo una caída del 13% en divisas con US$ 54 millones y 16% menos en volumen exportado, según Fedexpor. Sin embargo, según la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano del Ecuador (Acorbanec), en ese periodo Ecuador exportó 5,2 millones de cajas a China, que en comparación con los 5,5 millones que se exportaron de enero a mayo del 2023 refleja un descenso de 6,18%.

China representa como destino el 3,24% de las exportaciones totales de banano ecuatoriano, cuyo principal mercado como país es Rusia con el 19,07%.

Felipe Ribadeneira, presidente ejecutivo de Fedexpor, explicó que las exportaciones a China se han visto afectadas por la desaceleración de ritmo de crecimiento de ese país en 2024, debido a una prolongada crisis inmobiliaria y un mercado laboral que no genera las opciones de empleo suficientes. “El gran boom que tuvo el camarón en el mercado chino principalmente ha puesto una vara muy alta para el desempeño futuro de nuestras exportaciones no petroleras, lo que implica que es muy importante el enfoque en la diversificación de mercados, tarea no sencilla por lo difícil o casi imposible que resulta cuando un mercado tan gigante como el asiático se contrae”.

Lo bueno es que para Ecuador la demanda de sus productos en Estados Unidos y en la Unión Europea no ha experimentado el efecto previsto por las altas tasas de interés en los primeros meses del año, generando espacio de crecimiento para las exportaciones. Según Fedexpor, las exportaciones a la Unión Europea (US$ 2.032 millones) crecieron el 26% y a Estados Unidos (US$ 1.919 millones), el 21%. En total, las exportaciones no petroleras no mineras de Ecuador al mundo representaron US$ 8.550 millones en estos primeros cinco meses del año, un crecimiento del 8%.

Ecuador exportó más libras de camarón a China

Estas cifras generales también dejan ver una ligera recuperación del gigante asiático, que de enero a abril pasado importó 31% menos desde Ecuador (US$ 966 millones).

Ahora, de enero a mayo, el camarón sigue siendo el principal producto de exportación ecuatoriana a China con US$ 1.322 millones y también el más afectado, pero en un menor rango. La baja es del 27%.

La mejora del camarón en el mercado chino se distingue mucho más en el volumen exportado. Según cifras de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), en mayo se exportaron al gigante asiático 153′316.587 libras del crustáceo, lo que significó un incremento del 1,63% con relación a mayo del 2023 y alrededor de 20 millones de libras más que abril pasado, cuando también hubo saldos positivos con la exportación de 137′282.263 libras que representaron un alza del 6,35%, la primera del año después de cifras en contra: enero (-13,87%), febrero (-21,47%) y marzo (-41,86%).

Los valores negativos de febrero y marzo coinciden con la suspensión de nueve empresas exportadoras de camarón por parte de las autoridades chinas por la detección del exceso de un preservante en los camarones ecuatorianos. China levantó la sanción los primeros días de junio, sin embargo, la situación impactó en las operaciones la mayor parte del primer quinquemestre (febrero, marzo, abril y mayo).

Esto se reflejó en la participación de China en las exportaciones totales del camarón ecuatoriano al mundo. De enero a mayo del 2023 las exportaciones al gigante asiático representaron el 63,73% de los envíos totales del crustáceo a todos sus destinos, ahora la participación cedió y se ubica en el 53,18%

A esto se suma la caída de los precios del camarón. Esto provoca que se reciba menos dinero por libra exportada. Según cifras de la CNA, el precio promedio de la libra de camarón del 2023 fue de US$ 2,35 y en lo que va del 2024 el precio cayó a US$ 2,21, US$ 0,06 menos por libra. El pico más alto del precio se alcanzó en el 2014 con US$ 3,75 por libra y la caída anual más pronunciada fue del 2022 al 2023 cuando el precio se desplomó en US$ 0,49 al pasar de US$ 2,84 a US$ 2,35.

Estados Unidos, Europa y Rusia reciben más camarón ecuatoriano

En contraste con China, en otros mercados el camarón ecuatoriano muestra crecimientos. En la Unión Europea, donde las exportaciones generaron US$ 495 millones de enero a mayo pasado, las divisas crecieron el 14% con relación al primer quinquemestre del 2023, y en volumen exportado creció el 23%.

Mientras, a Estados Unidos Ecuador exportó en este periodo US$ 735 millones, un crecimiento del 35% en divisas y 37% en volumen exportado. El crecimiento se da pese a que en Estados Unidos se mantiene una investigación por supuesto dumping y subsidios al camarón ecuatoriano que originó la imposición de aranceles adicionales. José Antonio Camposano, presidente de la CNA, comentó que “el proceso continúa conforme el calendario. La determinación final del Departamento de Comercio (de EE. UU.) se anunciará a mediados de octubre”.

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos estableció una tasa del 10,58% a la empresa ecuatoriana Sociedad Nacional de Galápagos C. A. (Songa) en su determinación preliminar por la investigación que lleva adelante sobre derechos antidumping. También está Santa Priscila con el 1,58% de tasa dumping y que la considera de minimis por ser menor al 2%, sin tasa de depósito.

Respecto de las tasas antisubsidios, a Santa Priscila se le impuso el 2,89%, la de Songa es del 1,69%. Otras empresas ecuatorianas tienen una tasa inicial del 2,89%.

En Rusia, aunque no es uno de sus principales mercados, también hubo crecimiento para el camarón local. A ese país se exportaron US$ 58 millones, lo que se reflejó en un alza del 21% en divisas y 41% en volumen.