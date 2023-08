Gigante inmobiliario chino Evergrande se declara en quiebra en EE.UU. y desploma el valor del Bitcoin

La promotora inmobiliaria China Evergrande Group ha solicitado la protección por bancarrota del Capítulo 15 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos ante un tribunal de Nueva York, según documentos judiciales a los que ha accedido la agencia de noticias Bloomberg.

Precisamente, este Capítulo 15 protege los bienes de la compañía en Estados Unidos, mientras se gestionan los acuerdos de reestructuración en otras jurisdicciones.

Los acuerdos internacionales de reestructuración de deuda a veces requieren una presentación de un caso bajo el Capítulo 15 en el curso de la finalización de una transacción.

Así, la petición de Evergrande hace referencia a los trámites de reestructuración que se están llevando a cabo en Hong Kong y las Islas Caimán.

La constructora china lleva tiempo trabajando para finalizar un plan de reestructuración de deuda fuera de su país. En julio recibió la aprobación de la Corte para realizar votaciones sobre el acuerdo y se ha programado que las reuniones se celebren a finales de este mes.

Una deuda offshore superior a los US$ 19.200 millones

Evergrande anunció el pasado mes de marzo un plan para llevar a cabo la reestructuración de una parte de su deuda 'offshore', que entonces ascendía aproximadamente a 140.284 millones de yuanes (US$ 19.279 millones).

El gigante inmobiliario chino, acuciado por las dificultades para hacer frente a un pasivo estimado en unos US$ 300.000 millones, incumplió el plazo autoimpuesto para dar a conocer a finales de 2022 su plan de reestructuración.

Evergrande publicó el pasado mes de julio sus cuentas atrasadas de los ejercicios 2021 y 2022, en los que la compañía registró pérdidas por un importe agregado de 581.211 millones de yuanes (US$ 79.878 millones).

En concreto, el gigante inmobiliario chino sufrió pérdidas de 476.095 millones de yuanes (US$ 65.432 millones) en el ejercicio 2021, unos 'números rojos' que logró reducir en 2022 hasta los 105.116 millones de yuanes (US$ 14.446 millones).

En el ejercicio 2020, la promotora china había contabilizado un beneficio neto atribuido de 8.076 millones de yuanes (US$ 1.109 millones).

La publicación de las cuentas de la compañía correspondientes a los ejercicios atrasados de 2021 y 2022 formaba parte de los esfuerzos de Evergrande de volver a cotizar, después de que la negociación de sus acciones fuera suspendida en marzo de 2022.

Los problemas para Evergrande comenzaron hace dos años, cuando el grupo chino reconoció dificultades de liquidez y riesgos de incurrir en impago.

El sector inmobiliario chino no atraviesa su mejor momento. Country Garden, la que fuera la mayor promotora inmobiliaria de China y controlada por la mujer más rica del gigante asiático, Yang Huiyan, advirtió hace unos días que espera registrar pérdidas de entre 45.000 y 55.000 millones de yuanes (US$ 6.184 millones y US$ 7.558 millones) en el primer semestre de 2023, lo que hizo que su cotización se desplomara en la Bolsa de Hong Kong.

Country Garden atribuyó su previsión de pérdidas a la disminución en el margen de utilidad bruta del negocio inmobiliario y al aumento en el deterioro de proyectos inmobiliarios como resultado de la caída en las ventas en la industria de bienes raíces, así como a la pérdida relacionada con las fluctuaciones del tipo de cambio.

Consecuencia: la caída del Bitcoin

Ni bien se dio a conocer la caída del gigante inmobiliario chino, el Bitcoin, la criptomoneda más utilizada en el mundo, perforó este jueves los US$ 26.000 y alcanzó su menor valor en dos meses, en un contexto de aversión al riesgo por el temor a que la Reserva Federal (FED) instrumente nuevas alzas en su tasa de interés.

La criptomoneda llegó a cotizar este jueves a US$ 25.350, lo cual representa una pérdida diaria de 11% -la mayor en un solo día desde el 9 de noviembre último-, aunque luego moderó la caída hasta los US$ 26.500, según el portal Coinmarketcap.



Además del Bitcoin, otras criptomonedas alternativas como Ethereum, BNB, XRB, Cardano y Solana también registraban caídas en las últimas 24 horas de entre el 8% y 15%.



La caída en las cotizaciones de las criptomonedas había comenzado el miércoles último, luego de que los inversores comenzaran a refugiarse en activos considerados más seguros, como los bonos del Tesoro estadounidense, luego de que se conocieran las últimas minutas de la FED.



La entidad monetaria de Estados Unidos reveló el miércoles último que, en su última reunión, los funcionarios aún están preocupados por la inflación, lo cual podría llevar a que dispongan de más aumentos de tasas.

A esto se le suma los últimos datos económicos, tanto laborales como de actividad, los cuales se mantienen sólidos pese al ajuste monetario.



Todo esto rompe con las expectativas que tenían los mercados, quienes anticipaban hasta hace poco que la FED no haría más subas de tasas de interés en lo que queda de este año.