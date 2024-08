Nu Holdings obtiene ingresos netos por US$ 487 millones en el segundo trimestre del año

Nu sumó 5,2 millones de nuevos clientes durante el trimestre y 20,8 millones año tras año (YoY), alcanzando un total de 104,5 millones de clientes al final del trimestre. Esto refuerza aún más la posición de Nu como una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes y de más rápido crecimiento en todo el mundo, y la cuarta institución financiera más grande de América Latina por número de clientes

En Brasil, Nu ya se ha convertido en la institución con el mayor número de clientes activos en operaciones de crédito

El ingreso neto aumentó a $487,3 millones, desde $224,9 millones en el segundo trimestre de 2023, mientras que el ingreso neto ajustado aumentó a $562,5 millones, desde $262,7 millones en el segundo trimestre de 2023. Los ingresos aumentaron un 65% interanual sobre una base FXN neutral (FXN) a un nuevo récord de $2.8 mil millones. El ingreso promedio mensual por cliente activo (ARPAC) aumentó un 30% interanual y un 6% trimestre tras trimestre (T/T) FXN, respectivamente, a $11,2.

Los depósitos aumentaron un 64% interanual en términos de divisas hasta los 25.200 millones de dólares, mientras que el costo de los depósitos se situó en el 87% de las tasas interbancarias combinadas en el trimestre, y la relación préstamo-depósito (LDR) alcanzó el 39%. Las cuentas por cobrar totales de Nu de sus carteras de tarjetas de crédito y préstamos se expandieron un 49% interanual en términos de divisas y un 8% intertrimestral en términos de divisas, respectivamente, hasta los 18.900 millones de dólares, y un 81% interanual en términos de divisas en su cartera de generación de intereses (IEP) hasta los 9.800 millones de dólares.

"Los resultados del segundo trimestre del año continúan demostrando la fuerza de nuestro modelo de negocios basada en una rápida expansión de clientes una ganancia incremental por cliente y costos operacionales eficientes nuestra base de clientes aumentó a US$ 1.105 millones hacia el final del trimestre, subiendo 60% desde los 65 millones que teníamos dos años atrás mientras nuestras ganancias aumentaron a US$ 2.800 millones, lo que es un aumento del 65% del fijo año con año", indicó en un comunicado David Vélez, fundador y CEO de Nu Holdings.

En su comunicación, Vélez destacó el éxito en el cross-sell y up-sell, al mismo tiempo que fueron capaces de lanzar nuevos productos y servicios.

"Gracias a un foco extra agudo en la eficiencia pudimos expandir nuestro margen grueso de ganancias en 88% fijo, año con año, hasta los US$ 1.400 millones y más que doblamos los ingresos netos hasta los US$ 487 millones. En Brasil nos hemos convertido en la primera cuenta bancaria para el 60% de clientes activos mensuales; en México continuamos creciendo fuerte, atrayendo US$ 3.300 millones en depósitos en solamente un año desde que lanzamos nuestra cuenta corriente; mientras que en Colombia el exitoso lanzamiento de nuestro producto Cuenta este trimestre nos permitió sobrepasar la cifra de 1 millón de clientes y conseguir sobre US$ 220 millones en depósitos, mientras nuestra marca continúa atrayendo a clientes que buscan la mejor propuesta de valor en el mercado" concluyó Vélez.