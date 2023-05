Nubank suma 4,5 millones de clientes y reporta US$ 141,8 millones de utilidades en el primer trimestre de 2023

Nubank, el banco digital más grande de Américaatina reportó sus estados financieros del primer trimestre de 2023.

Según un comunicado, el banco creado por el colombiano David Velez agregó 4,5 millones de clientes en el trimestre y 19,5 millones año a año (YoY), alcanzando un total de 79,1 millones de clientes, un 33% más YoY, destacando la posición de Nu como una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes y de más rápido crecimiento y la quinta institución financiera más grande de América Latina por número de clientes activos. "En Brasil, nuestro ritmo de adiciones netas mensuales continuó en casi 1,5 millones de clientes", anotó la compañía.

En tanto, el banco digital creado por el colombiano David Vélez registró una utilidad de US$ 141,8 millones, en comparación con una pérdida de US$ 45,1 millones reportada en el primer trimestre de 2022, mientras que la utilidad neta ajustada alcanzó los US$ 182,4 millones, en comparación con una utilidad ajustada de US$ 10,1 millones en el primer trimestre de 2022.

Los ingresos aumentaron un 87% interanual y ascendieron a US$ 1.600 millones, mientras que el ingreso promedio mensual por cliente activo (ARPAC) aumentó a US$ 8,6, expandiéndose un 30% respecto al año anterior.

"Tenemos una posición de capital excepcional y un exceso de liquidez, operamos una plataforma de bajo costo y continuamos aumentando nuestra cartera de productos y compromiso con el cliente", dijo el presidente ejecutivo, David Vélez, en un comunicado.

En este periodo, Nubank alcanzó máximos históricos de clientes tanto en el segmento minorista y pymes. En Brasil, los clientes aumentaron 31% interanual y suman 75,3 millones. Los clientes de Nu en Brasil ahora representan el 46% de la población adulta del país, frente al 44% en el trimestre anterior. Además, Nu se ha convertido en la cuenta bancaria principal (PBA) para más del 57% de los clientes activos mensuales que tienen más de un año en la Compañía.

En México, por su lado, la base de clientes de Nu aumentó más del 52% año contra año y llega a 3,2 millones. En Colombia han logrado a alrededor de 635.000 clientes en el trimestre, un incremento de 200% año a año.