Polémica en Ecuador por cambio en contrato de venta de crudo: Flopec afectada en al menos US$ 5 millones

Un cambio de condiciones en el contrato de venta de crudo Oriente de Petroecuador a la empresa Phillips 66 -esta última ganó por licitación- genera polémica, pues se estaría afectando económicamente a la empresa pública transportadora Flopec en al menos US$ 5 millones.

Pero además de que el premio conseguido posterior a la firma del contrato en esta operación, en la que se vendió 1,8 millones de barriles y cuyos cargamentos ya salieron en octubre pasado, es menor a los conseguidos en otros concursos.

Aunque el contrato de adjudicación y en las bases del mismo se había acordado transportar el crudo por barcos Panamax y Aframax (los cuales maneja Flopec), se aceptó que se pudiera transportar a través de un barco Suezmax (aunque existía una restricción por parte de Flopec). Los Suezmax, por ser embarcaciones más grandes, representan un menor costo de transporte para la empresa que compra. Sin embargo, no se los usa porque la empresa estatal no dispone de estos.

Fuentes extraoficiales de las empresas indican que los fletes de esta operación, en las condiciones normales, habrían generado un pago de US$ 13,8 millones para Flopec, pero el cambio de barcos le representó solo un pago de US$ 8,2 millones. Esto es US$ 5,6 millones menos de lo establecido. En cuanto al premio, con el cambio de barco se logró que la empresa entregara US$ 0,05 más por barril, aunque los premios conseguidos entre el 4 de junio de 2021 y el 30 de enero de 2023 oscilan entre US$ 1 y US$ 2,50.

El actual gerente general de Petroecuador, Reinaldo Armijos, quien se mostró abierto a explicar todo el proceso como un acto de transparencia, reconoce el cambio de condiciones, pero niega que hubiese habido favoritismo para con la empresa privada y justifica los cambios ya que más bien se atendió el pedido de dicha empresa, por un evento fortuito. Explica que el problema que se generó en ese momento en el canal de Panamá fue que el flujo de barcos no es el mismo con suficiente nivel de agua. La cola que demora uno o dos días, por la baja del agua se extendió a 8 y 15 días dependiendo del tamaño del buque.

El manejo de esta operación comercial se conoce en momento en los que se realiza una nueva venta de crudo, esta vez por 11,2 millones de barriles, y que de acuerdo con anuncios previos del gerente Armijos tendría condiciones parecidas a las ventas a Phillips 66, que habría resultados favorables para el país.