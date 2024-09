Scala Data Centers asegura US$ 500 millones en inversiones para acelerar innovación en Latinoamérica

Scala Data Centers, plataforma latinoamericana especializada en la construcción de data centers sostenibles en el mercado Hyperscale, acaba de anunciar la finalización de un financiamiento estructurado de US$ 500 millones. La inversión incluye US$ 250 millones de Coatue Tactical Solutions y US$ 250 millones de la Investment Management Corporation of Ontario ("IMCO").

Los fondos se utilizarán para acelerar la expansión de Scala en toda América Latina para respaldar el crecimiento exponencial de la nube y la IA. Además, Scala seguirá invirtiendo en innovación tecnológica y mantendrá su compromiso con la sostenibilidad.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Coatue e IMCO y honrados por su elección de Scala", dijo Marcos Peigo, CEO y cofundador de Scala Data Centers. "Su apoyo es un poderoso respaldo a nuestra visión y a la dedicación incansable de nuestro equipo. Esta inversión y su asociación permitirán que Scala acelere aún más nuestro desarrollo de infraestructura de próxima generación para apoyar la continua adopción de tecnologías de nube e IA en la región."

TESIS DE INVERSIÓN DE COATUE: CAPTURANDO LA OPORTUNIDAD DE LA IA

Coatue Management, una firma de inversión centrada en tecnología, aporta una amplia experiencia en los ecosistemas de IA, infraestructura digital y grandes tecnologías. Su inversión en Scala Data Centers destaca el potencial de la infraestructura para impulsar la innovación impulsada por IA en la región y en todo el mundo.

Los data centers de última generación de Scala están estratégicamente posicionados para respaldar la creciente demanda de servicios digitales y de IA en Brasil, América Latina y más allá.

"Scala Data Centers ha surgido como un líder regional en data centers hyperscale y está a la vanguardia de la revolución digital en América Latina", dijo Malachi Price, socio de Coatue.

"Nuestra inversión refleja nuestra creencia en la capacidad de Scala para capturar la oportunidad de la IA y promover aún más la digitalización en la región. Estamos emocionados de apoyar la misión de Scala de proporcionar soluciones de data centers sostenibles y de vanguardia", afirmó Robert Yin, socio de Coatue.

INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE IMCO: UN TESTIMONIO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE

IMCO, uno de los mayores inversionistas institucionales de Canadá, tiene una visión a largo plazo y un historial comprobado de inversión en empresas que demuestran un compromiso con la sostenibilidad y un sólido desempeño financiero. Esta inversión significativa subraya la confianza de IMCO en la oportunidad de Scala Data Centers para impulsar la transformación digital en América Latina y expande la estrategia de infraestructura digital de IMCO en una región de alto crecimiento.

"Como inversor a largo plazo, IMCO busca la sostenibilidad y el crecimiento como atributos clave de inversión para nuestro portafolio de infraestructura digital. Scala tiene esta rara combinación y representa el tipo de activo de clase mundial en el que IMCO invierte", dijo Fred Robert, Director General de Infraestructura Digital de IMCO.

"Aprovechando la abundante energía hidroeléctrica en Brasil, Scala se posiciona como líder de la industria en sostenibilidad dentro del sector de data centers. Esperamos que este diferenciador impulse su éxito continuo con los hyperscalers en la región."