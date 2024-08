Stori llega a Colombia con una inversión de US$ 100 millones

La startup mexicana Stori anunció su aterrizaje en Colombia tras el éxito obtenido en México, donde ha alcanzado más de 3 millones de clientes en tan sólo 4 años.

Valorada en más de 1000 millones de dólares y reconocida como el primer unicornio mexicano co-fundado por una mujer, Stori está comprometido con la inclusión financiera.

"Stori nació con la misión de no dejar a nadie atrás en el sistema financiero y decirle que sí a todas aquellas personas que el mercado tradicional les ha dicho constantemente y en diferentes etapas, que no. Bajo nuestro lema (libertad, tranquilidad, Stori), creemos en el poder de la tecnología y de la inclusión financiera para transformar vidas y estamos comprometidos a impulsar el desarrollo del ecosistema digital en Colombia. Este país tiene un enorme potencial, y estamos listos para ofrecer nuestras soluciones para aquellas personas que el sector bancario tradicional no ha atendido, afirmó Marlene Garayzar, Chief Governance Officer de Stori.

La Tarjeta S de Stori se posiciona como una herramienta esencial para millones de colombianos, especialmente aquellos excluidos por la banca tradicional. Ofrece líneas de crédito desde 200,000 pesos colombianos, sin importar el historial crediticio.

Stori busca también capacitar a los usuarios en la gestión de sus finanzas. En septiembre lanzará al público su aplicación y proyecta unas 500.000 descargas en el primer año.

Para liderar esta gran apuesta, la compañía ha designado a Carlos José Ayalde como su gerente general, con más de 15 años de experiencia en la industria financiera y tecnológica, Ayalde ha desempeñado roles clave en diversas empresas líderes, tanto en el país como en el extranjero.

“Tenemos ambiciosos planes de crecimiento en Colombia, con una inversión de 100 millones de dólares en los próximos 3 años. Después de transformar el acceso al crédito en México, donde nuestra tarjeta fue la primera para el 80% de nuestros clientes, ahora buscamos ofrecer soluciones que mejoren la vida de quienes más lo necesitan en Colombia”, expresó Carlos José Ayalde, gerente general de Stori Colombia.

Stori emplea un modelo avanzado de evaluación de riesgo, utilizando algoritmos sofisticados y tecnologías emergentes como el Machine Learning y la Inteligencia Artificial.

Además, la compañía incorpora estrategias de gamificación para educar a los usuarios y mejorar su historial crediticio de manera atractiva e interactiva.

A futuro, Stori tiene la visión de atender a más de 100 millones de latinoamericanos, ofreciendo productos y servicios financieros inclusivos y accesibles que fomenten la estabilidad económica y el desarrollo personal. La inversión en Colombia no sólo impulsará el desarrollo económico local, sino que también contribuirá al avance del ecosistema digital del país.

Recientemente, Stori aseguró una nueva ronda de inversión por un total de US$ 212 millones, compuesta por 105 millones en capital liderados por Notable Capital y BAI, y 107 millones en financiamiento de deuda proporcionados por Goldman Sachs y Davidson Kempner Capital Management LP.