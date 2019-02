Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este miércoles que evalúa "todas las opciones” ante la crisis política que vive Venezuela, a la vez que destacó el apoyo internacional que ha recibido su estrategia para enfrentar ese problema.

Además, el mandatario estadounidense dijo que su colega Nicolás Maduro comete un "terrible error” al bloquear el ingreso de la ayuda humanitaria.

Las declaraciones las realizó al recibir en el Despacho Oval a su homólogo de Colombia, Iván Duque. Allí, al ser consultado sobre si tiene previsto enviar 5.000 soldados a Colombia para enfrentar la situación en Venezuela, se limitó a responder "ya veremos”.

También dijo que si Maduro se quedaba en el poder, tenía otros planes. "Siempre tengo un plan B, C y D. Probablemente soy el que más flexibilidad tengo entre quienes han ocupado este cargo”, aseguró.

También se vanaglorió del "apoyo tremendo” que tiene su estrategia para Venezuela, y calificó de "muy valiente” al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. "Tenemos un apoyo tremendo en toda Sudamérica y en todo el mundo", destacó Trump, que agregó que lo que ocurre en Venezuela es algo muy "triste”.

Intervención militar no es opción. Las declaraciones de Trump sobre no descartar ninguna opción no parecen contar con respaldo en el Congreso de su país. El jefe del comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el demócrata Eliot Engel, dijo que le preocupa "el ruido de sables que hace el presidente y sus insinuaciones de que una intervención militar es una opción. Quiero dejar en claro a todos quienes nos están mirando: una intervención militar (en Venezuela) no es una opción”.

El parlamentario dijo que compartía la idea de que hay que presionar a Maduro, pero expresó su temor de que las sanciones contra la cúpula del Gobierno chavista afecten más a la gente común y corriente que a los jerarcas.

"La Casa Blanca debería pensar más en las repercusiones de las sanciones si Maduro no deja el cargo en las próximas semanas”, apuntó el parlamentario. Según la Constitución estadounidense, una intervención militar solo es posible con la venia del Congreso.