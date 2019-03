El incendio de un convoy humanitario dirigido a Venezuela, cuyas imágenes se han reproducido en internet y medios, desatando condenas del Gobierno de EE. UU. contra el presidente de Nicolás Maduro, fue causado accidentalmente por un manifestante opositor, según publicó este domingo The New York Times.

Tras los incidentes del pasado 23 de febrero en el paso fronterizo de Cúcuta (Colombia), Estados Unidos atribuyó a Maduro el hecho de que los camiones de ayuda fueran incinerados. El vicepresidente estadounidense Mike Pence escribió que "el tirano en Caracas bailó" mientras sus secuaces "quemaban alimentos y medicinas". El Departamento de Estado, por su parte, publicó un video que decía que Maduro había ordenado que se quemaran los camiones. Y la oposición venezolana divulgó imágenes de la ayuda en llamas, reproducidas en docenas de sitios de noticias en toda América Latina, como evidencia de la crueldad de Maduro.

NYT desvirtúa versiones oficiales. No obstante, The New York Times, con videos inéditos, reconstruyó el incidente. El diario sugirió que un cóctel molotov lanzado por un manifestante antigubernamental fue lo que, más probablemente, originó el incendio.

De acuerdo a la reconstrucción del incidente, la policía venezolana estaba bloqueando el paso entre Colombia y Venezuela para que no entraran los camiones de ayuda y se observa una "bomba casera hecha con una botella" volando hacia las fuerzas de seguridad.

Comparando los videos distribuidos y los inéditos, el NYT señala cómo en el aire se desprende parte de ese cóctel Molotov, en llamas, y un trozo cae cerca del camión que unos minutos más adelante estará incendiándose y extenderá el fuego a otros.

