Taiwán culmina gira comercial por Sudamérica

El jueves finalizó una rueda de negocios de 25 firmas taiwanesas por cuatro naciones de Sudamérica. Con una oferta de distintas industrias, el evento comenzó el 6 de abril en Brasil y buscó ofrece a los empresarios taiwaneses y latinoamericanos la oportunidad de explorar nichos comerciales y posibilidades de cooperación mutuamente beneficiosas.

En el caso de Chile, último país de la rueda, el encuentro con empresarios chilenos fue organizado por la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Chile (TECO) y el consejo de desarrollo del comercio exterior (TAITRA).

La delegación incluyo equipos y componentes electrónicos y tecnológicos, repuestos para automóviles y motocicletas, herramientas, maquinaria, alimentos y bebidas, textiles y dispositivos médicos.

“Creo que es un buen comienzo. Porque siempre tienes que empezar por alguna parte. Ahora ellos [empresas y potenciales compradores] pueden seguir profundizando la relación. Hasta ahora, cuando entrevistamos a nuestros miembros de la delegación, están muy satisfechos con esta misión, porque, es su primer intento en Chile y en algunos casos Latinoamérica. Así que han alcanzado sus expectativas, y para algunas hasta se han superado”, explica a AmericaEconomía Andrea Wu, gerente para las américas de TAITRA.

Los números de la isla son aún pequeños en la región.

Según cifras del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, durante el año 2023 el volumen comercial entre ambos países alcanzó los US$ 1.490 millones, de los cuales US$ 1.262 millones correspondieron a las exportaciones chilenas a Taiwán y US$ 228 millones a las importaciones que realizó Chile desde Taiwán.

Más atrás esta el intercambio con Argentina que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional De Estadísticas y Censos de Argentina (Indec), alcanzó en 2022 US$ 980 millones, con el país de Milei enviando maíz, ajo, cuero y sus manufacturas, queso, langostino, harina de pescado, vino y maní.

Y es que, hasta ahora, TAITRA reconoce que no es tan fácil exportar desde Taiwán a Sudamérica, ya que cada país tiene diferentes impuestos y regulaciones para los productos taiwaneses.

“Diría que es bastante difícil entrar [al mercado sudamericano], incluso para los miembros de la delegación. Es también una de las razones por las que les gustaría empezar con estas misiones, porque necesitan estar en el mercado en persona para poder entender qué tipo de problemas van a enfrentar antes de ingresar al mercado”.

La distancia entre el continente americano y la isla de Taiwán es otro factor ya que, si bien hay dos líneas marítimas taiwanesas importante, Evergreen y Wanghai, los barcos deben ir primero a Manzanillo, en México antes de bajar a Sudamérica. Y si van a la costa atlántica, es necesario atravesar el canal de Panamá.

SEGURIDAD INFORMÁTICA Y CARNE VEGANA

Rita Lee es una empresaria taiwanesa que tiene estatus de celebridad en su país, debido a sus productos veganos y posteos en Instagram. Estuvo en la misión comercial promocionando su beef jerky (lo que los chilenos denominan charqui o carne seca) vegano, hecho a partir de champiñones.

“En Brasil, la gente es amable. En Paraguay son más cerrados. En Argentina, la gente está un poco más triste, por el tema económico. Chile es muy activo, hemos tenido más de 10 ofertas para comercializar nuestra línea vegana. Todavía estudiamos si comercializar con todos o solo elegir un distribuidor autorizado”, le sincera Lee a AméricaEconomía.

Cheng-I Lin, en tanto, es el CEO y presidente de Keypasco, una compañía de tecnologías digitales enfocada en ciberseguridad y sistemas de autenticación en varios pasos.

“Ahora estamos apuntando al negocio B2B2C. Tenemos 11 bancos en Taiwán que usan nuestra solución, con más de 10 millones de usuarios activos que usan nuestra solución en la banca móvil, en la banca web, en el sistema de pago de terceros, y también en las máquinas de ATM cada día. Cuando quieres reemplazar dinero, no necesitas llevar cualquier tipo de tarjeta de crédito y puedes usar tu teléfono móvil para realizar el reemplazo de dinero. También ofrecemos servicios para el uso de los empleados internos, y nuestra solución puede ofrecer nuestros servicios para integrar nuestros servicios con ese tipo de software y hardware”, detalla Lin.

Con 37 años de experiencia en tokenización y banca, buscarán abrirse paso en el mundo de los payments en Chile y buscan un socio local para ayudarlos a promover su solución Keypasco.

Muy atento a esto, el empresario local Rodrigo González el creador de Fit IT, una empresa de tecnología chilena, está pensando seriamente en hacer negocios con el proveedor de seguridad en TI y de autenticación.

“Ellos no tienen clientes acá en Chile. No tienen clientes en Sudamérica. Y de alguna forma yo entendí que ellos vienen para acá más que a vender, a buscar representantes. Entonces ahí nuestra empresa que es de tecnología acá en Chile le puede servir”, comenta González.

En tanto que Saúl Carrasco, gerente de Rocanor, una firma chilena que se dedica al transporte de productos químicos ha venido buscando ampliar sus proveedores de válvulas en acero inoxidable con la firma taiwanesa Die Erste Industry.

“Es una alternativa viable, porque ya son conocidos en Chile. Aunque tienen un representante local igualmente podríamos llegar a acuerdos”, aventura el industrial.

Por aranceles y precios finales no está preocupado, ya que la firma tiene también una fábrica en China y, en ese caso, el arancel preferencial derivado del TLC con Chile podría favorecerle.

“Ya dijimos que le íbamos a mandar unas válvulas que nos interesan. Y vamos a ver el precio y vamos a ir avanzando”, indica Carrasco.

La delegación y la embajada local confían en que este encuentro proporcione un impulso significativo a las relaciones comerciales bilaterales y cree nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo para ambas partes.

“Esperamos llevar una delegación de empresarios chilenos también a Taiwán, para profundizar el conocimiento de las fábricas locales. Y traeremos otra misión desde Taipéi a Chile probablemente en septiembre próximo. Hay mucho espacio para colaborar”, explicó a AméricaEconomía Elena Yang, directora de división económica de la Embajada de Taiwán.