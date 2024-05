Falabella retoma impulso y muestra ganancias por US$ 59 millones en sus estados financieros trimestrales

El grupo minorista chileno Falabella informó este martes que anotó una ganancia de $58.500 millones de pesos (US$ 59,5 millones) en el primer trimestre, luego de reportar una pérdida de US$ 64 millones en igual periodo del año anterior.

Los ingresos totales de Falabella, cuya red de negocios se extiende a Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay, totalizaron US$ 3,198 millones en el periodo, señaló la empresa en un comunicado, con un alza de un 4,2% respecto de los primeros tres meses del 2023.

"Continuando con las mejoras en resultados logradas al cierre del 2023, con satisfacción podemos informar que la correcta ejecución de nuestro plan estratégico centrado en el cliente está progresando favorablemente, lo cual nos ha permitido mejorar nuestros principales indicadores, pese a un escenario de consumo deprimido en la mayoría de los países de la región" expresó Alejandro González, Gerente General.

En el 1Q24 obtuvimos un EBITDA de US$302 MM (2,3 veces vs 1Q23), alcanzado un margen EBITDA de 10,4% (+575 pb vs 1Q23) y una utilidad de US$60 MM (vs una pérdida de US$55 MM en 1Q23).

Estos buenos resultados se explican por una mejor oferta de valor, que se tradujo en una mejora de márgenes brutos de 463 pb y una reducción de inventarios de 11%, así como el aumento de visitas en sus centros comerciales, destacó la compañía

En el negocio bancario, también se vieron mejoras. En Chile, nuestra operación de mayor tamaño, la cartera morosa de más de 90 días alcanza 3,5% (vs 4,0% en 4Q23). Además, Banco Falabella emitió unas 600 mil tarjetas y cuentas transaccionales por trimestre en la región, "lo que demuestra nuestra capacidad para atraer nuevos clientes con una propuesta simple, digital e intuitiva", indicó el CEO.

"Durante abril, anunciamos el cierre de la transacción con Mallplaza, que nos permitirá consolidar nuestras operaciones de centros comerciales en Perú. Con esta nueva estructura, Mallplaza pasará a ser el mayor operador de centros comerciales de Sudamérica en términos de GLA, a lo que se suma la apertura de Mallplaza Cali en marzo de este año. Por su parte, las visitas a nuestros centros comerciales crecieron 3% año con año", dijo González.

En el e-commerce, la venta de los sellers creció 9% año contra año, alcanzando un 25% del GMV online.

"Además, más de un 45% de las entregas se realizan a través de Click & Collect y cerca de un 70% de las entregas de nuestros retailers se realizan en menos de 48 horas. En cuanto a los canales físicos, durante el trimestre, continuamos viendo mejoras en los niveles de ventas, destacando el crecimiento de same store sales (SSS) de Falabella Retail en Chile, que es superior a +6,4% año contra año", informo Alejandro González

El nivel de endeudamiento en el negocio no bancario, medido como Deuda Financiera Neta sobre EBITDA, se redujo a 5,7x (vs 6,5x en 4Q23), impulsado fuertemente por la mejora en la rentabilidad del negocio (1,9x EBITDA no bancario vs 1Q23). A lo anterior, se suma una sólida posición de caja de US$ 967 MM (+US$432 MM vs 1Q23).

La compañía también destacó su compromiso Net Zero 2035 en Alcance 1 y 2, destacando la reducción del 20% de las emisiones controladas respecto del 2021, junto con alcanzar un 73% de suministro eléctrico desde fuentes renovables.

"Los logros de este trimestre refuerzan nuestra determinación de potenciar la experiencia del cliente y fortalecer nuestra rentabilidad. Estoy convencido de que con la estrategia omnicanal y adaptabilidad continua, seguiremos anticipándonos a las necesidades del cliente y cumpliendo con las expectativas de nuestros accionistas" finalizó González.