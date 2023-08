Inteligencia Artificial ayudará a prevenir plagas en países de la Comunidad Andina

La inteligencia artificial (IA) se utilizará para fortalecer la prevención y gestión de plagas en los países de la Comunidad Andina de Naciones: Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Esto, después que la Secretaría General del organismo y el Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF) presentaron el proyecto del Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria.

Según la CAN, la prioridad del proyecto es combatir el Fusarium raza 4 (FOC R4T), que ataca los cultivos de banano y plátano; y que ya ha sido detectado en Colombia (2019), Perú (2021) y Venezuela (2022). Hasta el momento Ecuador se mantiene libre de esta plaga.

Esta iniciativa regional, que se espera poner en marcha en aproximadamente dos años, incluye una primera fase de diagnóstico y una segunda de implementación. Por la cooperación de US$ 1 millón del Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF) se contará con una plataforma informática que permitirá la generación de información epidemiológica para la toma de acciones ante una alerta o emergencia fitosanitaria. El secretario general de la CAN, Diego Caicedo, destacó que solo en 2022 las ventas del sector agropecuario de los países miembros al mundo totalizaron US$ 21.676 millones, lo que representó un aumento de 10,9% con respecto a las exportaciones realizadas en 2021. Afirmó que el proyecto, además de evitar el ingreso de plagas cuarentenarias a la CAN, busca precautelar el estatus fitosanitario de los países andinos.

“De esta manera, la CAN marca un antes y un después en el control de plagas y fortalece las exportaciones agrícolas”, sostuvo Caicedo.

Añadió que además el Centro Regional brindará apoyo tanto a los productores de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú como a las autoridades fitosanitarias frente a brotes o incursiones de plagas, propiciará la conformación de una red internacional de asesoramiento para plagas de importancia económica en la región y fortalecerá las capacidades de los funcionarios nacionales en aspectos como vigilancia, monitoreo, riesgo y manejo integrado de plagas a través de cursos de capacitación e intercambio de experiencias.

Asimismo, resaltó que esta iniciativa nació como un proyecto del Comité Andino de Sanidad Agropecuaria (Cotasa), que tendrá a su cargo garantizar el posicionamiento, la sostenibilidad y el éxito del Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria de la Comunidad Andina.