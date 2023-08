Utilidad de Cencosud se dispara en segundo trimestre

Solo caras felices se apreciaron en el anuncio de los resultados financieros del holding chileno Cencosud para el segundo trimestre de 2023.

En este período, la compañía reportó un sólido desempeño en sus indicadores, dando a conocer un alza de 12,9% en sus ingresos, llegando a US$ 4.518 millones, y siendo este el noveno trimestre consecutivo de crecimiento de doble dígito en ventas.

De acuerdo con las ejecutivas de la compañía a cargo de dar a conocer los datos en conferencia de prensa, este avance se debe principalmente a la exitosa consolidación de The Fresh Market en Estados Unidos y de Giga Atacado en Brasil, y al aumento en la participación de mercado de sus supermercados en Chile y Brasil, en comparación al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el EBITDA Ajustado de la Compañía creció un 17,2% en comparación al segundo trimestre de 2022, alcanzando un margen EBITDA Ajustado de doble dígito por 11° trimestre consecutivo, llegando a un 10,5%. Esta alza se explica por un aumento en el margen EBITDA en Chile, Argentina y Perú, una mejora en la rentabilidad de los Centros Comerciales y por la incorporación de The Fresh Market y GIGA Atacado. En tanto, la Utilidad Neta registrada en el segundo trimestre del año aumentó 163% a/a, alcanzando US$ 179 millones, explicado por el alza en el EBITDA Ajustado y por la mejora en el Resultado No Operacional.

“Durante el segundo trimestre de 2023, y pese a un entorno macroeconómico desafiante en Latinoamérica y Estados Unidos, Cencosud continuó generando resultados positivos al lograr un crecimiento en ingresos y margen EBITDA. Esto es reflejo de la sostenida resiliencia de los negocios core de la compañía y al sólido desempeño en términos de rentabilidad en países como Chile, Argentina y Perú, que nuevamente lograron márgenes EBITDA de doble dígito” comentó Matías Videla, CEO de Cencosud.

AUMENTO DE ESCALA

Con todo, las ejecutivas reconocieron que el 80% de sus ingresos se explica por sus ventas de supermercados, lo que alude al core de la compañía, que comenzó con este tipo de tiendas y que sigue siendo su principal negocio en Latinoamérica.

"En relación a las cifras que reportó en el segundo trimestre Cencosud tal vez lo más importante de explicar es que los números que obtienen que son positivos básicamente están explicados por el aumento de escala a partir de la adquisición de The Fresh Market y las adquisiciones que habían hecho en Brasil", dice a AméricaEconomía Claudio Pizarro, investigador del Centro de Estudios del Retail (CERET) de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.

Eso significa que lo que el holding está logrando es apalancamiento a partir de un mayor tamaño y, por lo tanto, un overhead relativamente constante, detalla el académico.

En efecto, en su reporte, Cencosud comentó que al cumplirse el primer aniversario de The Fresh Market bajo su administración, este primer año estuvo marcado por importantes sinergias financieras y comerciales, logrando un impacto total en Estados Financieros de US$ 75,8 millones.

“En estos 12 meses, The Fresh Market ha contribuido con un EBITDA Ajustado de US$ 210 millones y con un margen EBITDA Ajustado de 10,4% al resultado consolidado de la compañía, excediendo estimaciones. Además, durante este trimestre inauguramos la primera tienda The Fresh Market post-adquisición y planeamos incorporar 22 tiendas adicionales en los próximos 24 meses”, dijo el CEO de la compañía.

Al respecto, Pizarro opina que "sus buenos resultados están evidenciando que la incursión en Estados Unidos el hecho de que sea una cadena con buena presencia como The Fresh Market les otorga una apalancamiento y una movida muy importante tal vez un segundo aspecto a destacar es que la sinergia de marcas propias es un camino muy relevante en el cual continuar".

De todos modos, este año, "siendo Cencosud una compañía eminentemente supermercadista está beneficiándose justamente de una condición económica más adversa con un poder adquisitivo más disminuido con una condición económica de bajo crecimiento en la región. Pero como siempre- y lo hemos observado por muchas décadas- los supermercados están vinculados a los alimentos, y los alimentos son permanentes en el tiempo, por lo tanto, se ven mucho menos afectados comparados con categorías como bienes durables", explica el investigador del CERET.

PANORAMA REGIONAL

En Brasil, los ingresos subieron un 13,6% en reales y un 7,1% en pesos chilenos. Este crecimiento se explica principalmente por la adquisición de GIGA Atacado y por el aumento en las ventas del formato Cash&Carry.

En Chile, por su parte, los ingresos aumentaron un 6,6% en comparación con el segundo trimestre de 2022, impulsados por un same store sales de 5,5%, un crecimiento de 8,6% en la venta online, y la apertura de 4 nuevas tiendas Spid.

Como parte de los avances de Cencosud a nivel consolidado del primer trimestre, se encuentra un aumento de un 13,8% en el número de tickets de venta en comparación al mismo periodo del año anterior, llegando a 162 millones de tickets. Esto se suma a seis aperturas y 41 remodelaciones de tiendas a nivel regional.

En cuanto a su estrategia comercial, la compañía ha seguido fortaleciendo su propuesta regional de marcas propias, avanzando en ampliar la oferta de productos de la canasta básica y en proporcionar una mayor variedad de opciones diferenciadoras.

En materia de omnicanalidad, Cencosud logró una tasa de penetración online sobre el total de ventas del 10,4% en el segundo trimestre del año. Paralelamente, se observó un crecimiento de 14% en la cantidad de suscriptores de los programas Prime en Chile, Perú y Colombia entre diciembre 2022 y junio de 2023.

Finalmente, dentro de los hitos del trimestre destacó el de CencoPay, nuevo medio de pago digital a través del cual la compañía busca seguir fortaleciendo su ecosistema digital, y que superó las 225.000 mil descargas desde su lanzamiento.

A esto se sumó el anuncio de inversión e ingreso en la propiedad de la startup brasileña “Mimo Live Sales”, y el lanzamiento de Cencosud Media en Perú, sumándose a su presencia en Chile, Colombia y Argentina.

Respecto de estas últimas cifras, Pizarro cree que Cencosud evidencia cierto rezago respecto de un desarrollo digital más potente.

"La participación del comercio electrónico en torno al 10% se podría considerar que es relativamente bajo, todavía pensando en la necesidad de avanzar con mucho más decisión en el ecosistema digital que pese a que lo señalan sin duda que es algo que otros retails en Chile y en la región lo tienen más desarrollado", asevera.

Desde esa perspectiva, el desarrollo digital de la firma es "probablemente la gran cancha donde construir una propuesta de valor omnicanal: un ecosistema de valor digital de retail en torno a supermercados es el enorme desafío para la cadena considerando que además nos vemos involucrados con otros operadores que son más bien nativos digitales que están entrando con mucha fuerza en muy distintas categorías", concluye Pizarro.