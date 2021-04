Santiago. “Es un honor para mí reemplazar interinamente a mi padre, don Horst Paulmann Kemna, creador y alma de Cencosud. Como él nos enseñó, mantendremos su foco en la cultura Cencosud y el cuidado y cariño a los detalles y el cliente. Servicio, servicio, servicio…”

La carta de Heike Paulmann a los accionistas de Cencosud, que abre la memoria anual integrada del ejercicio 2020, es la primera comunicación pública de la hija del controlador de la firma como presidenta del directorio.

Y por lo visto no solo tuvo un efecto de sorpresa en el mundo corporativo de Chile, acostumbrado a ver la imagen de Horst Paulmann (86) en toda difusión del gigante del retail, sino que también de calma, pues lo que muestra son saludables estados financieros para la compañía. Es decir, dentro de la incertidumbre por la salud del patriarca –conocido por controlar hasta el mínimo detalle en la compañía– su hija daba buenas noticias a los inversionistas.

Con 51 años, y más de 20 en el directorio de Cencosud, se sabe que la ingeniera comercial Heike Paulmann Koepfer reemplaza a su padre en el directorio desde febrero de este año, hasta que él termine su licencia médica. Lo que se desconoce hasta ahora es cuándo finalizará esa pausa: la salud del controlador de la empresa, y especialmente saber cuál es la naturaleza del problema que lo aqueja y que lo ha mantenido dos meses fuera del ruedo, es algo que ha sido tema de reportajes y genera especulaciones, especialmente en Chile, pero también en los otros países donde la multilatina tiene presencia: Perú, Argentina, Brasil y Colombia.

No es la única novedad con la que se han encontrado tanto shareholders como stakeholders de Cencosud desde la plataforma de inversionistas de la compañía.

A finales de marzo, la otra rama de la compañía consignó a través de un hecho esencial a la autoridad competente que, en conformidad a la normativa vigente, los directores reemplazantes designados permanecerán en el cargo hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, que se desarrollará el viernes 23 de abril.

Un reciente ránking de Forbes destacó a los millonarios chilenos y sus fortunas: Paulmann figura en el tercer lugar, con US$ 3.300 millones, un salto de 300 millones desde 2019, aunque una baja respecto de los US$ 4.800 millones con los que rankeó en 2018.

“No digo que no sea un riesgo alto, lo que digo es que esta experiencia reciente nos da un poco más de calma respecto a lo que sucedería en caso de que no se halle controlador. Lo que ha pasado los últimos meses nos ha permitido ver un poquito cómo es la empresa cuando no está Horst Paulmann”, explica a AméricaEconomía Sandra Beltrán, VP senior analyst de Moody’s.

“Debido a las vacancias producidas en el cargo de director de la Compañía, el Directorio de Cencosud Shopping S.A., ha decidido designar a Manfred Paulmann Koepfer y Stefan Krause Niclas como nuevos directores”, dice el documento de Cencosud Shopping, que, además, informa de otro aspecto llamativo: la renuncia de Peter Paulmann Koepfer −otro hijo de Horst Paulmann− por razones personales, luego de 10 años como presidente del directorio de la división de centros comerciales del holding.

Al margen del tema de la sucesión, las finanzas del holding que dirige Matías Videla parecen más saludables que nunca: mientras Chile como país se contrajo 5,8% durante 2020, Cencosud tuvo un crecimiento de 23,1% en su EBITDA ajustado respecto de 2019 y registró ingresos por 9.836.117 millones de pesos chilenos (más de US$ 13.770 millones), lo que supone un aumento del 13,2% a tipo de cambio fijo.

La misma Heike destaca en la memoria anual las impresionantes cifras: “En supermercados cerramos con un crecimiento de 279%; en tiendas por departamento, con un aumento de 187% y en mejoramiento del hogar […] un alza de 125%”.

Además, prepagaron deudas mediante la amortización de US$ 881 millones. Como consecuencia de esta importante reducción de deuda obtuvieron el menor apalancamiento bruto de los últimos 10 años, al alcanzar un indicador de 3,7 veces su EBITDA ajustado.

Lo anterior se vio reflejado en el cambio de la clasificación de riesgo de Fitch Ratings y de Moody’s, quienes ratificaron la tendencia estable de sus perspectivas; Fitch en “BBB- Estable” y Moody’s en “Baa3 Estable”, a principios de marzo de este año.

El corolario ha sido un reciente ránking de Forbes que destacó a los millonarios chilenos y sus fortunas. Paulmann figura en tercer lugar, con US$ 3.300 millones (un salto de 300 millones desde 2019, aunque una baja respecto de los US$ 4.800 millones con los que figuró en 2018) sólo por detrás de Iris Fontbona (la viuda de Andrónico Luksic), destacada como la décima mujer más rica del planeta, y Julio Ponce Lerou, controlador de SQM, con US$ 23.300 millones y US$ 4.100 millones, respectivamente.

Pero durante febrero, el patriarca Paulmann acaparó los titulares en los medios chilenos debido a una estadía de dos semanas en clínica Las Condes, uno de los lugares preferidos de la élite para cuidar su salud.

La incógnita se despejó recién en marzo, con la noticia de su recuperación en alrededores de Temuco, en el sur del país, y con los nombramientos de Manfred y Heike, en una sucesión temporal de estilo salomónico, al designar un hijo como encargado de la dirección ejecutiva y a la hija como presidenta del directorio.

Dos incógnitas permanecen: el nuevo rol de Peter, quien se alejó de la compañía tras 10 años en un puesto clave, y la posición que tendrá el pequeño Dieter, de apenas dos años de edad, en el futuro de la empresa familiar.

EL HIJO QUE BUSCÓ SU CAMINO

Desde marzo, Manfred Paulmann (53), el hijo mayor, está a la cabeza de los centros comerciales Cencosud Shopping.

Es, en cierto sentido, un regreso de hijo pródigo, luego de que abandonara los negocios de su padre para dedicarse a labrar su propio camino empresarial, generando una serie de empresas que desde 2018 forman parte también de un holding llamado Alpa. Este agrupa a los quioscos MaxiK, la cadena de restaurantes Caprioli, Inmobiliaria Suecia y Neuralis, una firma que brinda servicios para eventos de otras compañías y emprendedores, y cuyo crecimiento los llevó a crear el hotel Nodo, inaugurado en 2019, según consigna el medio chileno La Tercera.

Cuando estuvo trabajando para su padre, entre 1993 y 2010, Manfred fue vicepresidente de Cencosud, un cargo que no existía antes en la firma, y que fue creado especialmente para él. Y fue Manfred el desarrollador del formato de mejoramiento del hogar de Cencosud: inició Easy primero en Argentina y luego en Chile, pese a la resistencia que habría tenido su padre.

En la prensa chilena se le ha descrito como discreto, de bajo perfil y, al igual que Horst Paulmann, con pocos amigos y gran dedicación al trabajo, aunque poca tolerancia a la confrontación. Es famosa la anécdota de cómo despidió a un gerente en su primer día en la empresa tras criticar la estrategia de márketing de Easy.

Por ahora, los desafíos del holding no son pocos. Junto con seguir potenciando los supermercados y su exitosa estrategia de omnicanalidad, lo principal será hacer frente a los embates de la pandemia en el consumo y −como dice el análisis de la calificadora Moody’s− mejorar la eficiencia de sus negocios no nucleares, básicamente los centros comerciales y tiendas por departamentos, una vez pasada la pandemia, además de mantener bajo el apalancamiento y alto el Ebidta.

Uno de los pasos más recientes ha sido la apertura de supermercados del tipo cash & carry en Brasil y Perú, acá bajo la marca Metro Almacén, orientados a una compra mayorista, idealmente pensada para el dueño de pequeñas bodegas. Se trata de un segmento que ha ido tomando fuerza en la región y que permite a los clientes comprar productos en cantidades mayores y a precios más bajos que en las tiendas normales.

EVITANDO EL KEY MAN RISK

¿Cuánto pesará en los siguientes resultados contables y en la estrategia comercial de Cencosud la ausencia de Paulmann y la llegada de sus hijos?

No es vital, ya que las estructuras de las grandes firmas suelen tener algo de piloto automático y Cencosud ha llevado muy bien el negocio en pandemia, especialmente su core business de supermercados. Pero, definitivamente, es parte relevante de la ecuación.

“La gobernanza corporativa es una consideración importante que hacemos siempre que asignamos calificaciones, y parte del corporate governance, es saber si hay key man risk (literalmente ‘riesgo por hombre clave’ ). Es algo que analizamos y también los planes de sucesión que tienen las empresas. En una empresa de grado de inversión, como es Cencosud, típicamente lo que esperamos es un nivel de institucionalización más alto, aunque es cierto […] que tiene un controlador muy clave”, explica a AméricaEconomía Sandra Beltrán, VP senior analyst de Moody’s, a cargo de la calificación del holding.

Para Beltrán, durante la ausencia del patriarca estos meses se ha comprobado que el desempeño de la empresa ha seguido siendo positivo.

“No digo que no sea un riesgo alto, lo que digo es que esta experiencia reciente nos da un poco más de calma respecto a lo que sucedería en caso de que no se halle controlador. Lo que ha pasado los últimos meses nos ha permitido ver un poquito cómo es la empresa cuando no está Horst Paulmann”, agrega la ejecutiva de Moody’s.

Todo parece indicar que las incógnitas sobre la sucesión de Horst Paulmann serán develadas en la próxima reunión del 23 de abril, una junta Ordinaria y la vez Extraordinaria de accionistas, con una gran tabla de puntos a tratar.

La primera sin el conocido magnate.