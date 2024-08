Corina Machado alerta sobre "la escalada cruel y represiva" en Venezuela tras las elecciones

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, alertó este miércoles de "la escalada cruel y represiva" del Gobierno venezolano, después de los controvertidos comicios presidenciales, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó como presidente a Nicolás Maduro.

El 20% de las actas -más de dos millones de votos- siguen pendientes de escrutar, lo que ha desatado manifestaciones en varias partes del país.

"Tras la contundente e inapelable victoria electoral que logramos los venezolanos el 28 de julio, la respuesta del régimen es el asesinato, el secuestro y la persecución. Alerto al mundo sobre la escalada cruel y represiva del régimen, que hasta hoy cuenta con más de 177 detenciones arbitrarias, 11 desapariciones forzadas y al menos 16 asesinatos en las últimas 48 horas", dijo Machado en su cuenta de X.

Para Machado, "esa es la respuesta criminal de Maduro al pueblo venezolano que salió a la calle en familia, en comunidad, a defender su decisión soberana de ser libres".

Según diversas ONG, en el contexto de las protestas que comenzaron el lunes, se computaron 11 muertes hasta la tarde el martes, que hoy Machado eleva a 16.

"Esos crímenes no quedarán impunes", manifestó la líder opositora, quien envió su "palabra de solidaridad" a los "familiares de los asesinados, a los presos, a los perseguidos, a los lesionados por defender la victoria electoral del 28 de julio".

AMLO VERSUS PETRO

En tanto, el Gobierno mexicano dijo que no participará en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones en Venezuela, dijo este miércoles (31.07.2024) el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa diaria.

"No vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA", dijo López Obrador. "¿Para qué vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable”, añadió, señalando que la Cnaciller Alicia Bárcena no participaría en dicha reunión.

López Obrador cuestionó a la OEA por su "intervencionismo" y dijo que "no hay pruebas" sobre el supuesto fraude electoral en Venezuela, en el que ganó su tercer mandato Nicolás Maduro.

“Vamos a esperarnos. Yo creo que se tienen que presentar pruebas, las actas, y pienso que deben tener actas, aunque se hayan llevado a cabo de manera electrónica, creo que en el procedimiento hay actas, hay constancias para saber qué sucedió”, respondió el mandatario a preguntas de la agencia Efe durante su conferencia matutina.

Petro pide a Maduro que publique el recuento detallado de votos

En la otra vereda, el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este miércoles al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que publique el recuento detallado de los votos tras las elecciones del fin de semana en las que las autoridades electorales declararon ganador a Maduro.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Petro dice que "invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional".

"Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones", agrega.

LA PETICIÓN DEL G7

Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 pidieron a las autoridades venezolanas este miércoles (31.07.2024) que publiquen "resultados electorales detallados con total transparencia" después de los comicios del domingo que dieron ganador al presidente saliente Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude de la oposición.

"Llamamos a las autoridades competentes a que publiquen resultados electorales detallados con total transparencia y le pedimos a los encargados (del proceso) electoral que compartan de forma inmediata toda la información con la oposición y los observadores independientes", dijeron en un comunicado conjunto los países del G7, formado por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón e Italia, este último con la presidencia de turno del grupo.

El G7 se muestra también preocupado ante la situación en el país tras los comicios: "Los informes de observadores nacionales e internacionales independientes han planteado serias preocupaciones sobre los resultados anunciados de las elecciones", remarcó.

También dijo tener sospechas "sobre la forma en que hizo el proceso electoral, sobre todo en lo que respecta a irregularidades y la falta de transparencia en recuento final de votos".