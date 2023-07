Canasta básica familiar: costo cede ante desaceleración de la inflación en países de la Alianza del Pacífico 

Tras 12 años de existencia, los miembros de la Alianza del Pacífico no solo enfrentan tensiones diplomáticas por la legitimidad del gobierno peruano de Dina Boluarte. El alza global de la inflación y el tipo de cambio no han sido ajenos a este conglomerado de países (Perú, México, Chile y Colombia) que reúnen el 40% del PIB de América Latina. Esta tendencia al encarecimiento de bienes repercutieron directamente en los precios de la canasta básica familiar en 2022. Sin embargo, la tendencia al alza se ha ido revirtiendo ligeramente, gracias al descenso de la inflación en los países mencionados.

Brechas entre el campo y la ciudad

Durante la primera mitad de 2023, México ha experimentado una desaceleración en los niveles de inflación. Según datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inegi), en agosto de 2022, se obtuvo la alarmante cifra de 8,77% de inflación anual. En contraste, para junio de 2023, se registró un índice de 5,18%. Esta recuperación se ha notado principalmente en las localidades urbanas. Pues de acuerdo a cifras del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), en mayo, la canasta básica se cotizó en 4.280 pesos mensuales por persona (US$ 250,3). Mientras que la inflación de estos productos fue de 6,3%, cifra opuesta al 15% que alcanzó en algunos meses de 2022. Se cumplieron así dos meses consecutivos de caída en el precio de la cesta mínima.

Sin embargo, las localidades rurales de México viven una realidad diametralmente opuesta, Es así que en mayo de este año, la canasta básica se cotizaba en 3.091 pesos mensuales por persona (US$ 180,7). Dicho nivel fue el primero en registrar una caída en el nivel de precios. En la misma línea, la inflación interanual de la canasta mínima rural fue de 7,8%, una cifra notablemente mayor que en las ciudades. Cabe destacar que Coneval estima que una familia urbana de cuatro personas necesita 17.120 pesos mensuales (US$ 1.001), considerando gastos en alimentos, transporte, productos de higiene, salud y educación, mientras que una familia rural requiere de 12.364 (US$ 723) pesos mensuales para cubrir las mismas necesidades.

A su vez, el gobierno de Andrés Manuel Lóepz Obrador (AMLO) ha firmado una serie de acuerdos con empresarios productores para contener el alza de precios alimentarios. Estos esfuerzos fueron particularmente incisivos a finales de 2022, cuando la inflación anual aún sumaba dos dígitos. Es así que en octubre del año pasado, la administración de AMLO presentó el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) con productores de maíz, huevos, carnes y harina de maíz, y minoristas como Walmart y Soriana. El secretario de Hacienda mexicano, Rogelio Ramírez de la O, presentó el plan que comprometía a los productores a fijar los precios de 24 productos de la canasta básica en 1.039 pesos mexicanos. Por aquel entonces, esta suma equivalía a US$ 51,83, mientras que hoy asciende a US$ 60,9, como consecuencia del descenso inflacionario.

Mientras que en Perú, para mayo de 2023, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señaló que el precio de la canasta básica se encontraba en S/. 415 (US$ 112,8). Por otro lado, junio sería especialmente crítico para determinados productos de primera necesidad: el INEI registró el alza de precios de 371 productos de la canasta familiar. Entre los principales alimentos se encontraban frutas como el mango (23,83%) y la uva blanca (17,54%). Pescados económicos como el bonito (27,93%) y la caballa (11,59%) también registraron aumentos notables. Mientras que los lácteos también siguieron una tendencia ascendente, aunque más discreta: la leche evaporada tuvo un aumento del 1,0% y el queso fresco de vaca, 0,8%.

No obstante, otros alimentos comunes experimentaron un descenso de precios. Es el caso del pollo eviscerado, los huevos de gallina y la papa blanca, que en conjunto aportaron un balance negativo del -0,47% en la variación de precios. Mientras que en conjunto, los precios al consumidor en Lima Metropolitana disminuyeron en 0,15%. Dicha tendencia repercutió en la inflación anual del país andino, la cual en junio se situó en 6,46%. Ha sido la menor cifra desde que en marzo del 2022 se registró un índice de 6,82%.

Sin embargo, el descenso inflacionario no se ha visto acompañado de nuevas políticas de ayuda gubernamental para poblaciones vulnerables. La última iniciativa de este tipo fue en octubre de 2022, cuando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), entonces dirigido por la hoy presidenta Dina Boluarte, organizó la entrega de un bono alimentario de S/. 270 (US$ 73) para las poblaciones vulnerables. El plazo del cobro expiró en abril de 2023 y el tema no ha vuelto a discutirse en el Ejecutivo peruano.

Descenso en el precio de las hortalizas

Asimismo, en Colombia, el Ministerio de Agricultura proyectó una caída en los precios de la canasta familiar para el mes de junio. Una cifra que contrasta con la tendencia a crecer que tuvo el precio de la canasta básica en los últimos meses: para enero de 2023, el costo fue de 292.650 pesos (US$ 70,1), un 28,61% más que un año atrás. A diferencia de Perú, la curva descendente se manifestó finalmente en las hortalizas, azúcar y frutas, debido a la alta oferta que ocasionó el aumento en las cosechas, sobre todo en los departamentos de Antioquía, Huila, Boyacá, Cundinamarca y Valle del Cauca. Mientras que la carne de res, así como la pechuga y pierna de pollo mantuvieron su tendencia al alza, aunque hasta la fecha, no se obtienen cifras específicas.

No obstante, las autoridades locales han comenzado a reaccionar ante el encarecimiento de la canasta básica. Por ejemplo, la Alcaldía de Medellín ha dispuesto la entrega de 32.340 bonos alimentarios en cinco entregas para cada beneficiario. Dos meses antes, la Alcaldía de Bogotá hizo lo propio con la organización de un canje de un subsidio por productos de primera necesidad para 13.000 personas en estado de discapacidad y pobreza extrema. La distribución de este bono alimentario contó con el apoyo de la Secretaría de Integración Social.

Finalmente, en Chile, la Subsecretaría de Evaluación Social anunció el pasado 16 de junio que la canasta básica de alimentos había registrado otra caída mensual, la tercera consecutiva. De acuerdo al informe, el precio de estos productos declinó un 0,5% en mayo, situándose en los 63.741 pesos chilenos (US$ 79,5). Conviene recordar que la primera caída del indicador fue en febrero (-1,2%), la segunda en abril (-0,5%) y la tercera en mayo (-0,5%). De manera similar al caso colombiano, los principales alimentos que registraron un descenso de precios fueron en su mayoría de origen vegetal: el limón, el plátano, la manzana y el sucedáneo de café, entre otros. Para ser específicos, un total de 39 de los 79 productos de la canasta básica chilena disminuyeron su valor entre abril y mayo de 2023. En contraste, los alimentos que obtuvieron mayores alzas fueron el tomate, los huevos de gallina y el agua mineral.

Para contrarrestar la situación, el gobierno de Gabriel Boric ha puesto énfasis en la ayuda social a través del programa de Aporte Canasta Básica de Alimentos. Se trata de un subsidio para familias vulnerables que otorga el monto mínimo que se necesita para adquirir una canasta básica de alimentos. Dicha suma es determinada mes a mes por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Desde su implementación inicial en mayo de 2022, el bono ha pasado por periodos de alzas notables y ligeros descensos. Primero se cotizó en 7.342 pesos (US$ 9,1 actuales), mientras que para marzo se valorizó en 14.061 pesos (US$ 17). Sin embargo, en abril, el monto cayó a 12.386 pesos (US$ 15,4). La entrega del Bono Alimentario continuará a lo largo de 2023 a cargo del Instituto de Previsión Social de Chile (IPS). No está sujeto a postulación, sino que es entregado a todas aquellas personas que cumplieron con los requisitos de vulnerabilidad económica.

Los comercios barriales en Argentina

No obstante, los vaivenes del costo de la canasta básica en los miembros de la Alianza del Pacífico no son comparables al caso argentino. Con una inflación anual del 114,8% para mayo de 2023, la Secretaría de Comercio se vio obligada a expandir el alcance de la ayuda social en materia alimentaria. El 1 de junio de 2023, se determinó el acuerdo Precio Justos Barriales, un proyecto que ofrece una canasta de productos en comercios de cercanía. La iniciativa consiste en fijar el valor de una lista de más de 100 artículos de consumo cotidiano. Estos incluyen alimentos, lácteos, bebidas, higiene, personal y limpieza.

Dichos precios se mantendrán estables hasta el próximo 15 de julio, con una pauta del alza de 3,8%. La medida, que busca alivianar el peso de la inflación sobre los bolsillos de los argentinos, también pretende aproximar la oferta a los comercios de almacenes barriales y autoservicios. Supone un gran avance con respecto al acuerdo original de Precios Justos que solo abarcaba las cadenas de supermercados. El acuerdo se determinó entre el Estado argentino, los mayoristas, distribuidores y empresas de consumo masivo en un intento desesperado por balancear precios atractivos y ganancias razonables, según la Secretaría de Comercio.