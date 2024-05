Cencosud reporta un aumento de ingresos de 12,4% en el primer trimestre de 2024

Cencosud S.A. reportó este jueves sus resultados del primer trimestre, con ingresos de CLP $3.938.070 millones, (unos US$ 4.108 millones) lo que implica un aumento de 12,4% en relación a igual periodo del año anterior.

Entre las categorías de negocio que tuvieron un sólido desempeño se destaca el crecimiento en venta on line de doble dígito (12,3%), la penetración de las ventas de marca propia en la región (+15,9%) y el aumento en la participación de mercado en Argentina.

“A pesar de un contexto económico desafiante comenzamos con fuerza este 2024, al registrar un crecimiento de ingresos y mejoras en rentabilidades en varios negocios. Este aumento de ventas en pesos chilenos es producto del incremento en todos los países, con excepción de Argentina”, señaló el Gerente General Corporativo de Cencosud S.A., Rodrigo Larraín.

En efecto, el resultado operacional (reportado) del holding chileno evidenció un alza de 1,7%. Sin embargo, el Resultado No Operacional le afecta muy fuerte, ya que aumentan bruscamente el Costo Financiero Neto y la variación por tipo de cambio, con lo que el Resultado No Operacional registra una pérdida de $135.318 millones de pesos chilenos (unos US$ 141.170 millones) versus una pérdida de $89.512 millones de pesos (US$ 93.383 millones) en el igual período de 2023.

Finalmente, la Utilidad Neta Controladores del primer trimestre del presente año es una pérdida de $22.613 millones de pesos, (US$ 23.591 millones) versus una utilidad de $60.367 millones de pesos (US$ 62.977 millones) en igual período del año pasado.

Los ejecutivos de Cencosud detallaron a AméricaEconomía que en el reporte FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) de estados financieros con el que reportan al regulador, aparecen tanto las cifras reportadas como la que excluye el efecto de la economía hiperinflacionaria de Argentina.

"El efecto de economía hiperinflacionaria es un efecto contable, que no es flujo. Nosotros nos referimos a ambos. La reportada es una pérdida y cuando excluimos este efecto, es una utilidad que, además, aumenta", indicaron en la conferencia donde se dieron a conocer los resultados financieros del primer trimestre.

En ese sentido, la firma considera haber tenido un buen primer trimestre, "con un ingreso relevante de doble dígito, un buen desempeño en Estados Unidos, en Brasil. Estamos con un buen nivel de venta y estamos optimistas para lo que queda del año. La mirada es súper positiva (...) tenemos rentabilidad de doble dígito en cuatro países, que eso también es algo que, a pesar del contexto, sigue impulsando finalmente la utilidad de la compañía", expresó Larraín.

DATOS FINANCIEROS

En el reporte, Cencosud muestra una ganancia fue de CLP -$601 millones (US$ 626.993), lo que se debe al ajuste por hiperinflación en Argentina (IAS 29). Excluyendo lo anterior, esta ganancia creció 9,1% respecto a igual periodo del año anterior, alcanzando los CLP $170.246 millones (unos US$ 178 millones) El crecimiento en este indicador proviene de una mejora en el resultado operacional de 15,5%, parcialmente compensado por el impacto negativo de la devaluación del peso chileno.

En tanto, el EBITDA ajustado aumentó 10,2%, excluyendo los efectos de la economía hiperinflacionaria de Argentina, y el margen EBITDA llegó a 10,6%, un alza de 7 bps año contra año. Incluyendo el efecto contable de Argentina, el EBITDA ajustado crece 0,1%, debido a una mejor rentabilidad en Chile, Estados Unidos, Argentina y Perú.

Todo sumado al desempeño financiero y operacional del negocio de centros comerciales, dado a conocer el día martes, cuya ganancia llegó a CLP $60.852 millones, es decir, un aumento de 82,1% en comparación con igual período del año anterior, cifra que llega a un alza de 23,8% si se excluye el efecto de revalorización de activos.

MOVIMIENTOS CLAVE

Uno de los aspectos destacados del periodo tiene relación con las ventas on line, por ejemplo, las alianzas con last milers concretadas a fines de 2023 en Brasil y Estados Unidos, con crecimientos de venta de 110,1% y 56,4%, respectivamente.

A su vez, continúa el alza en suscriptores de los programas Prime (+54,4% a/a). Por otra parte, los productos de Marcas Propias registraron crecimientos en ventas de 15,7% a/a, siendo la categoría Food la que impulsa la mayor venta, liderada por la marca propia Cuisine&Co, que continúa desarrollando su estrategia de regionalización al llegar a Brasil durante el primer trimestre del año.

También en Brasil, el holding hizo un aumento de capital a principios de año.

"Es una eficiencia financiera. Lo que se hizo fue hacer un aumento de capital y ese capital se utilizó para pagar una deuda que estaba alocada en Brasil. Justamente, el diferencial de tasas de interés no era favorable en esa operación y por lo tanto se llevó acá", indicó Larraín a AMéricaEconomía.

Otro movimiento del trimestre es una nueva estructura organizacional con la generación de una nueva área que se llama Ecosistema Retail. En esa área hoy día se agrupan todas las funciones digitales de tecnología y de negocios complementarios relacionados con el retail. Quedaron a cargo de Ricardo Bennett, que era el ex gerente de las tiendas por departamento en Chile, de París", agregó Larraín.

También Cencosud reconoce planes para ir creciendo en los mercados de Perú y Colombia este año.

"En Perú nos ha ido muy bien. Seguimos siendo capaces de mejorar la rentabilidad mediante un margen EDITA. Estamos aplicando ahí una estrategia promocional más agotada (...) En el caso de Colombia, es una operación más pequeña que tenemos en el grupo. Representa a nivel de ingresos un 5% de los ingresos y es uno de los mercados donde tenemos grandes desafíos. Estamos trabajando actualmente en ese mercado. Y estamos confiados hacia adelante de tener mejores resultados de lo que estamos informando en este tiempo", concluyó Larraín.