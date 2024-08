Cencosud S.A. aumenta su utilidad en 75,1% en el segundo trimestre

La firma de origen chileno Cencosud S.A. reportó hoy sus resultados del segundo trimestre con una utilidad de $109.777 millones de pesos (US$ 117 millones), lo que implica un aumento de 75,1%, en relación a igual periodo del año anterior.

Los ingresos, en tanto, aumentaron 9,9% entre abril y junio de 2024, con respecto a igual periodo de 2023, totalizando $3.962.806 millones (US$ 4.240 millones).

Este resultado fue impulsado por la fortaleza del negocio de supermercados, el aumento en la participación de mercado de esta misma unidad de negocio en Argentina, el incremento en la penetración de ventas on line -la cuales llegan a US$ 414 millones en el periodo- y el alza de 17% en las ventas de marcas propias, llegando a US$ 660 millones.

También en su comunicado la firma destaca el crecimiento de ingresos en todos los países donde Cencosud opera, explicado adicionalmente por la depreciación del peso chileno.

Por su parte, el EBITDA ajustado creció un 11,2% en comparación con el segundo trimestre de 2023, mientras que el margen EBITDA aumentó 11 puntos básicos a 9,8%. Este incremento se explica por el menor impacto de la economía hiperinflacionaria en Argentina a/a, el incremento en la rentabilidad en 105 puntos básicos en Chile y por la mejora en la rentabilidad en Perú.

“Este trimestre, como Compañía, hemos logrado avances importantes en el fortalecimiento de nuestros pilares estratégicos. Estamos enfocados, con disciplina y agilidad, en acelerar el crecimiento orgánico, fomentar la innovación, el emprendimiento, fortalecer el ecosistema físico-digital y alcanzar mayores eficiencias y rentabilidades operacionales”, señaló el Gerente General de Cencosud, Rodrigo Larraín.

Respecto al desempeño de los negocios, destaca el alza del margen EBITDA de tiendas por departamento (+420 puntos básicos año contra año) y de centros comerciales en Chile (+270 puntos básicos año contra año), reafirmando la mejora en las ventas de productos discrecionales.

NUEVO LOCALY NUEVA APP

En línea con el pilar estratégico de crecimiento orgánico de la Compañía, en el segundo trimestre de 2024 se inauguraron seis nuevas tiendas en tres países: Estados Unidos, Chile y Argentina, en las que se agregaron 12.468 metros cuadrados, incluyendo un nuevo local de The Fresh Market en el Estado de Florida.

Así, la empresa alcanzó 162 tiendas en Estados Unidos a junio de 2024.

Asociado a la estrategia digital, Jumbo abrió un nuevo supermercado especializado en negocio omnicanal de más de 8.500 m2 en Cenco Costanera, en el nivel -5.

Además, con el objetivo de continuar fortaleciendo su perfil de vencimiento de deuda, Cencosud emitió un nuevo bono internacional por US$ 650 millones, logrando la menor prima por riesgo en su historia, un reflejo de la solidez financiera.

La colocación contó con una demanda que superó los US$ 3.000 millones, más de 4,9 veces el monto ofrecido, confirmando la confianza del mercado financiero internacional en la Compañía.

“En un entorno en que la actividad promocional ha tomado relevancia, producto del contexto económico desafiante, hemos logrado defender, e incluso mejorar nuestros márgenes reportados”, agregó Rodrigo Larraín.

Asimismo, el ejecutivo destacó el buen desempeño de otras iniciativas de la Compañía como el plan regional de marcas propias, el despliegue de Cencosud Media en los distintos negocios, así como también la rentabilización de pre-merma y reducción de desperdicios a través de la alianza con la startup Cheaf, con laque se pueden adquirir alimentos a punto de vencer en supermercados del holding, como Santa Isabel.