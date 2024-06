Gerardo Schudeck, CEO de Ceptinel: “Necesitamos la creación de Insurtech Perú”

En el vertiginoso mundo de la tecnología y la economía, Ceptinel emerge como un actor clave en la lucha contra la corrupción y los delitos financieros en Latinoamérica. La fintech chilena, con seis años de operación, cuenta con 22 clientes repartidos entre Chile, Perú, Panamá y, desde enero, con una oficina en Colombia.

La firma creada en 2019, tiene como objetivo ayudar a las organizaciones en procesos de prevención de actos de corrupción y lavado de activos, como financiamiento del terrorismo, fraudes (tanto internos como externos), abuso de mercado, monitoreo continuo (auditoría y control interno) y gestión de riesgos.

“Utilizamos reglas de control predefinidas para analizar datos, tanto de fuentes internas como de información pública”, explicó Gerardo Schudeck, CEO de Ceptinel a AméricaEconomía. “En caso de que se detecte una anomalía o una desviación de los patrones establecidos, se genera una alerta”.

Especializada en tecnología reguladora (RegTech) y de seguros (Insurtech), Schudeck señaló que tienen como meta a mediano plazo (2026) contar con 80 clientes en los mercados actuales y México. Mientras que su aspiración final es llegar al mercado de Estados Unidos, donde se encuentra su principal inversionista: HCS Capital.

Y es que según la Coalition Against Insurance Fraud, en el país norteamericano se realizan pagos por reclamaciones fraudulentas de al menos US$ 308.600 millones al año. Además, de acuerdo con el Texas Department of Insurance, el fraude en seguros no médicos le cuesta a la familia estadounidense un promedio de entre US$ 400 y US$ 700.

Es debido a la evidente demanda que están presentes en banca, pensiones, fondos y casas de bolsa, así como en la industria aseguradora, donde el 40% del portafolio de clientes son de ese sector.

“Nuestro foco son las empresas medianas, grandes y grupos corporativos”, remarcó Schudeck.

El CEO de Ceptinel estuvo recientemente en Perú para las rondas de negociaciones con compañías y startups organizada por Insurtech Chile, a la cual pertenece. Y aunque en Perú no existe una asociación Insurtech formal, fue recibido por la Asociación Peruana de Seguros, que representa a todas las compañías del sector tradicional de seguros en la nación.

“Buscamos presentar nuestras soluciones a través de las asociaciones disponibles para así apoyar a las empresas en aspectos relacionados con el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos”, explicó.

Sin embargo, señaló la evidente falta de una sola asociación que represente e impulse a que las empresas operen con RegTechs e Insurtechs para su propio beneficio y el del país.

“Necesitamos la creación de Insurtech Perú”, declaró Schudeck.

Ésta es también parte de su estrategia de crecimiento, pues influye en su capacidad de adaptarse a los diferentes contextos culturales y normativos de los países donde opera.

La regulación en el sistema financiero es parecida en Colombia y Chile, continuó, por ello hay varias empresas chilenas en el país. Incluso México, agregó Schudeck, tiene una evaluación similar, pero no pueden esperar lo mismo de otros países, por lo que Perú sería uno de los países incluidos en el implícito mensaje hacia los gobiernos por crear esta asociación.

"Cada país enfoca las leyes relativas a la prevención de la corrupción de manera distinta, lo cual ha sido parte del aprendizaje para nosotros", comentó Schudeck. “He ahí nuestras distintas velocidades de implementación”.

Entre sus clientes chilenos destacan el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), la empresa de seguros Zurich, la administradora de fondos de pensiones Plan Vital, la Caja de Compensación Los Andes y su fintech Tapp (tarjeta de prepago). En tanto, en Perú tiene como clientes a AFP Prima y Pacífico Seguros, del grupo Credicorp.

Finalmente, y dado el contexto con su última actualización, también ofrece tecnología avanzada en machine learning e inteligencia artificial.