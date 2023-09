A un año de operar en Estados Unidos, Cencosud planea abrir una tienda cada 33 días

Cencosud, la compañía de retail con operaciones en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Perú, está celebrando su primer año de operación en Estados Unidos. Durante este período, los resultados de su nueva filial, The Fresh Market, han superado las expectativas de la administración de la compañía, controlada por la familia Paulmann.

The Fresh Market -adquirida por Cencosud en 2022 por US$ 676 millones- opera en 22 estados, incluyendo Florida, Nueva York, Georgia, Virginia y Carolina del Norte, y cuenta con 160 tiendas.

Si bien algunos inversionistas inicialmente consideraron esta adquisición como agresiva, los resultados positivos han impulsado el valor de las acciones de Cencosud en la Bolsa de Santiago, acumulando un alza del 33% en lo que va del año, alcanzando los US$ 1.746.

Matías Videla, el gerente general corporativo de Cencosud, comentó los resultados de la empresa hasta junio, destacando que durante los primeros 12 meses bajo la administración de Cencosud, The Fresh Market ha generado sinergias financieras y comerciales que han tenido un impacto total en los estados financieros de US$ 75,8 millones. Además, The Fresh Market ha contribuido con un Ebitda ajustado de US$ 210 millones y un margen Ebitda del 10,4% al resultado consolidado de la compañía, superando las estimaciones.

La compañía ha experimentado un crecimiento del Ebitda del 17,2% en comparación con el segundo trimestre de 2022, alcanzando un Ebitda ajustado del 10,5%. Este crecimiento se ha visto impulsado por las operaciones en Chile, Argentina y Perú, excluyendo los efectos de hiperinflación en Argentina.

Cencosud tiene planes ambiciosos de expansión en Estados Unidos. La empresa planea aumentar el número de tiendas The Fresh Market en un 14% en los próximos dos años, incorporando 22 ubicaciones adicionales en los próximos 24 meses, lo que equivale a abrir una nueva tienda aproximadamente cada 33 días.

Además, la compañía está considerando la posibilidad de adquirir otra cadena en Estados Unidos para acelerar su crecimiento en ese mercado, aunque hasta el momento no se ha tomado una decisión al respecto. La economía de consumo sólida en los Estados Unidos ha motivado esta búsqueda de oportunidades.